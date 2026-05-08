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1.25兆怎麼來的？王定宇怒駁「空白授權」

人民會看見誰在守護台灣！王定宇：票投出來便一目了然

國防特別預算條例草案經4度協商，最終仍以破局收場，今（8）日將於立法院表決處理，國民黨一早率先召開記者會，由黨團總召傅崐萁宣布，與民眾黨正式共提7800億版本。稍早，民進黨立委王定宇受訪時再度重申，今天是接近不利時間點的最後時刻，一旦等到「川習會」後才通過，所要面對的變數恐就不是台灣單方面能掌握的了。王定宇指出，目前在野陣營對預算規模各有不同主張，包括1兆元、9000億元甚至8700億元等版本，但真正重要的核心，在於「金額、時間、用途」3大面向。他強調，現在時間點已相當敏感，尤其「川習會」即將舉行，國際友人也不斷提醒，若能在會前完成法案通過，對台灣將較為有利；若拖到會後處理，恐將面臨更多台灣無法掌控的外部變數。針對外界質疑1.25兆元規模過高，王定宇說明，這筆預算是台美雙方經過長時間評估國防威脅、戰備需求與裝備內容後，逐項討論、加總而成。他透露，若有參與過2次機密會議，就會知道項目內容相當清楚，包括「台灣之盾」防空體系、精準彈藥、AI指管系統與彈藥增產等，強烈駁斥「空白授權」說法，且未來編列預算後，仍須送交立法院逐案審查、刪減或凍結，絕非毫無監督機制。王定宇表示，國防特別預算不只是向盟友採購先進武器，更重要的是建立台灣本土國防供應鏈。他指出，透過國內採購與台美合作，將帶動精密機械、造船、飛機零件、汽車零組件及電子元件等產業升級，這些投資不僅能提升台灣自主防衛能力，也能創造就業機會與經濟效益，讓台灣進一步打入國際國防產業鏈；一旦在野黨將相關預算刪到變零，對國防、經濟與戰備都將造成長遠傷害。對於外界擔憂「花了錢卻拿不到裝備」，王定宇則提到，在第2次機密專報中，其實已有揭露重要文件，就能理解相關供應與交付問題已有因應安排，因此部分在野黨人士的擔憂其實是多餘的。他並強調，1.25兆預算涵蓋多項防衛性裝備與國內產業建置，任何打折或刪減，都將直接削弱台灣戰力。面對朝野對國防預算的激烈攻防，王定宇直言，最終仍要回到立法院表決，由人民檢視各政黨立場，究竟誰重視台灣安全、誰在杯葛國防建設？誰支持產業升級、誰阻礙台灣發展？「票投出來便一目了然」。他也再次呼籲，已浪費近半個財政年度，應儘速完成1.25兆國防特別預算審議。