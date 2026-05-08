美國總統川普（Donald Trump）預計下週四、五前往中國與習近平會晤，各項事前準備工作似乎正緊鑼密鼓籌備中，有星媒分析，中國在「川習會」登場前，先透露出台灣將居議程之首的消息，連中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時，都強調台灣問題是中國的核心利益，也是美中關係的最大風險點，讓外界非常好奇，北京對華府的實際期望、川普願意或能夠做到什麼程度，以及他們想要達成什麼樣的協議。
新加坡《海峽時報》8日報導，北京將台灣問題定義為美中關係的最大風險，用意是提高台灣問題在談判中的分量，確保它不會被邊緣化或輕輕帶過，「亞洲集團」（The Asia Group）策略顧問公司的中國區總經理林漢昇（Han Shen Lin）表示，這是經過故意升級的措辭，旨在試探華府的底線，北京正在採取一種有計劃的措施，確保在川習會前就將台灣問題擺到檯面上，而不是一個需要私下處理的事件。
德國智庫「墨卡托中國研究所」（Mercator Institute for China Studies）的外交關係分析師克勞斯（Claus Soong）則告訴《海峽時報》，北京在對台宣傳方面已變得更加老練，這項轉變體現在4月初中國國民黨主席鄭麗文到訪中國的接待，直言該次訪問的處理方式經過精心策劃，北京試圖在台灣問題上築起一道防火牆，強調台灣問題不應被視為談判籌碼：「北京已經表明，即使沒有華府作為調解人，它仍然可以與台灣直接對話。」
北京究竟圖什麼？
克勞斯表示，隨著北京在台灣問題上，越來越積極的制定議程，華府的克制、對台灣問題保持沉默，對北京來說也可以是一種勝利。
林漢昇則指出，北京的最低要求是程序尊重，就是在訪問中國期間，不批准新的武器採購，也不在聯合聲明裡發表任何支持台灣的言論，理想情況下還應該重申一中政策，即便只是凍結待售武器或象徵性拖延，對北京都具有重要意義。當然，若能說服川普公開說出反對台獨，那將是一次巨大的成功。
針對川習會的可能發展，賓州大學美中未來計畫（the Penn Project on the Future of US-China Relations at the University of Pennsylvania）主任馬赫布比（Neysun Mahboubi）提出3種情況。第1，習近平試著要求川普承諾美國不支持台灣獨立；第2，美國表態反對台灣獨立；第3，美國明確支持台灣與中國統一。
曾在川普第一任期擔任美國國家安全委員會中國事務主任的特平（Matt Turpin）表示，第1或第2種的可能性更大，至於第3種則讓他感到驚訝，但他不會完全將機率排除，畢竟若習近平提出的要求不低，川普也會預期能得到豐厚的回報，但目前一切都是未知數，因為「讓所有人猜到最後一刻」，正是川普的慣用伎倆。
智庫「美國企業研究院」（American Enterprise Institute）的庫柏博士（Zack Cooper）則坦言，他預計不會有任何重大進展，川普不太可能在台灣問題上做出重大讓步，但不代表他也不會針對台灣政策，特別是對台軍售發表任何評論，而這令台灣政府相當戒備：「不少專家擔心，習近平可能會向川普提供一大筆投資，以換取川普暫停對台軍售。即使只是『討論』這種可能性，也會損害台灣民眾對美國的信心，並對兩岸穩定造成不利影響。」
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德國智庫「墨卡托中國研究所」（Mercator Institute for China Studies）的外交關係分析師克勞斯（Claus Soong）則告訴《海峽時報》，北京在對台宣傳方面已變得更加老練，這項轉變體現在4月初中國國民黨主席鄭麗文到訪中國的接待，直言該次訪問的處理方式經過精心策劃，北京試圖在台灣問題上築起一道防火牆，強調台灣問題不應被視為談判籌碼：「北京已經表明，即使沒有華府作為調解人，它仍然可以與台灣直接對話。」
北京究竟圖什麼？
克勞斯表示，隨著北京在台灣問題上，越來越積極的制定議程，華府的克制、對台灣問題保持沉默，對北京來說也可以是一種勝利。
林漢昇則指出，北京的最低要求是程序尊重，就是在訪問中國期間，不批准新的武器採購，也不在聯合聲明裡發表任何支持台灣的言論，理想情況下還應該重申一中政策，即便只是凍結待售武器或象徵性拖延，對北京都具有重要意義。當然，若能說服川普公開說出反對台獨，那將是一次巨大的成功。
針對川習會的可能發展，賓州大學美中未來計畫（the Penn Project on the Future of US-China Relations at the University of Pennsylvania）主任馬赫布比（Neysun Mahboubi）提出3種情況。第1，習近平試著要求川普承諾美國不支持台灣獨立；第2，美國表態反對台灣獨立；第3，美國明確支持台灣與中國統一。
曾在川普第一任期擔任美國國家安全委員會中國事務主任的特平（Matt Turpin）表示，第1或第2種的可能性更大，至於第3種則讓他感到驚訝，但他不會完全將機率排除，畢竟若習近平提出的要求不低，川普也會預期能得到豐厚的回報，但目前一切都是未知數，因為「讓所有人猜到最後一刻」，正是川普的慣用伎倆。
智庫「美國企業研究院」（American Enterprise Institute）的庫柏博士（Zack Cooper）則坦言，他預計不會有任何重大進展，川普不太可能在台灣問題上做出重大讓步，但不代表他也不會針對台灣政策，特別是對台軍售發表任何評論，而這令台灣政府相當戒備：「不少專家擔心，習近平可能會向川普提供一大筆投資，以換取川普暫停對台軍售。即使只是『討論』這種可能性，也會損害台灣民眾對美國的信心，並對兩岸穩定造成不利影響。」
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