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立法院今（8）日預計將針對國防特別條例草案進行表決，民眾黨主席黃國昌日前透露，民進黨依然堅持1.25兆元「一塊錢都不能刪」，但民進黨團總召蔡其昌及行政院高層，私下曾向民眾黨拜託，希望軍購案「8000億元再加600億元就好」。對此，蔡其昌上午在立法院受訪時表示，只有有機會遇到在野黨委員，他就會一一誠懇拜託，而的目標是盡量讓它朝向100分。對於黃國昌的爆料，蔡其昌上午受訪時表示，1.25兆是保護台灣避免戰爭的100分版本，作為一個捍衛中華民國、希望台灣安全的民進黨團而言，目標就是追求1.25兆能通過。他說，在野黨無論從3000多億喊到8000億，都離1.25兆還有一點距離，因此他當總召，其角色就是對社會大眾說之以理，請國防部一次又一次的跟在野黨說明，要買的內容是什麼、讓大家都了解。蔡其昌提到，只有有機會遇到在野黨委員，他就會一一誠懇拜託，並再一次說明，希望在8000億或是3500億的基礎上，再盡量往上疊加，哪怕多買一項武器，對台灣都是多一份保障。蔡其昌透露，他也跟藍、白兩黨的立委講，甚至若需要他親自去跟兩黨的主席拜託說明，他都很願意去，他已經多次跟兩黨委員說明他的想法、立場，但看起來兩黨主席，並沒有需要他去拜託跟說明，所以也一直無法成行。蔡其昌強調，只要能遇到的立委，他都去拜託，「所以也不是說私下，我就是公開，在議場上，我就拜託了，在路上遇到，我也在拜託！吃飯也在拜託、走路也在拜託、站著也拜託、坐著也拜託！就是1.25兆是一個守護台灣、捍衛中華民國的100分版本」，而的目標是盡量讓它朝向100分。蔡其昌也透露，他跟台中市長盧秀燕談過話，因為盧市長一直講無人機產業對台中很重要，所以他當然跟盧市長拜託，「盧市長如果你覺得這個重要，我也能去拜託盧市長，可不可以過這個自製的部分、無人載具的部分？」他的工作就是不斷地拜託大家、懇求，站在台灣、捍衛台灣、捍衛中華民國的立場，這個1.25兆才是目前的基本所需。