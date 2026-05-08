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Meta昨（7）日宣布，將在台灣及全球推動Instagram「適齡內容分級」機制，18歲以下青少年帳號將預設啟用「限制模式」，無法瀏覽不適合未成年觀看的內容。同時，Meta也進一步強化旗下社群平台的未成年保護措施，將主動辨識並移除未滿13歲的帳號。Meta表示，Instagram推出青少年帳號機制，主要是希望降低青少年接觸不當內容的風險。平台參考電影分級制度，並結合家長對青少年瀏覽內容的關注，重新調整「適齡守則」，進一步隱藏可能不適合未成年人的貼文。根據Meta說明，Instagram原本就會限制推薦帶有性暗示、血腥暴力、令人不安畫面，以及菸酒販售等成人內容，如今將進一步擴大限制範圍，新增隱藏粗俗髒話、危險特技，以及可能引導有害行為的內容。此外，Meta也將相關機制擴展至Facebook與Messenger的青少年帳號。台灣地區的Facebook與Messenger青少年用戶，本周起將預設套用更新後的「13歲以上」內容設定，後續也將推出更嚴格的「限制內容」功能。由於Facebook與Instagram規定最低註冊年齡為13歲，Meta同步導入更進階的AI年齡辨識技術，新增「視覺分析」功能，用來判斷帳號是否符合年齡規範。若系統判定帳號疑似未達使用年齡，將先停用帳號；若用戶無法提供有效年齡證明，帳號將被永久刪除。