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何如芸日前參加舞台劇《婚內失戀》慶功宴，沒想到卻被拍到酒醉爆哭模樣，引來外界猜測，她是否因爲劇中和現實生活中雷同，有感而發才藉由酒精抒發情緒，何如芸昨（7）日在臉書正面回應，坦言現在是人生最糟的狀況，因為母親在4月初因病被送進加護病房，這一個多月來穿梭在演出與病房之間，「我不在乎醉酒的醜態被看見，我只盼望我愛的人可以得醫治。」何如芸日前參加《婚內失戀》慶功宴被拍到酒醉爆哭，劇中她經歷「婚內失戀」，讓人猜想是否因想起了自己過往的婚姻狀態，才戒酒抒發情緒，不過何如芸昨晚在臉書發文，提到現階段確實處在人生低潮，但跟感情無關，「沒有失戀，沒有挫折，人生沒有過不去的坎，只有不想失去的人。」因為4月初，何如芸的媽媽因病被送往加護病房救治，當時她正在彩排舞台劇，這一個多月來，她在病房與舞台之間穿梭，感嘆，「我不在乎醉酒的醜態被看見，我只盼望我愛的人可以得醫治。這段時間我的人生幾乎停擺，除了工作，只有加護病房。謝謝大家的關心。」