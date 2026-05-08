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▲梅雨季期間台灣附近出現颱風，是否代表「出梅」梅雨季節結束？林得恩表示兩者雖然有某種程度的相關性，但並沒有決定性的對應關係。（圖／翻攝林老師氣象站粉專）

「出梅」的真正關鍵在於大環境環流

颱風對梅雨的3種影響：外圍水氣加成，當心雨下更大

不出梅：

假性出梅：

真正出梅：

今年屬於哪一種？

在梅雨季期間，如果從天氣預測圖上看到臺灣附近有颱風出現，有民眾會認為這代表著梅雨季即將結束、準備「出梅」了，意味著梅雨期結束，林得恩解釋，實務上判斷是否「出梅」不能只看單一的天氣現象，而是要審視「大尺度環流」是否已完成季節轉換。真正的「出梅」必須具備幾個重要特徵：當「出梅」後，天氣的本質也將從梅雨季原先的「鋒面型降雨」，轉變為「夏季對流型降雨」。若梅雨季遇上颱風，林得恩綜觀評估會帶來三種典型的影響類型：颱風只是遠遠經過或快速遠離，由於此時副熱帶高壓尚未穩定，梅雨鋒面也仍在臺灣附近擺盪。在這種情況下，梅雨不僅會持續，若颱風外圍水氣加上梅雨鋒面的水氣合流，反而會使得降雨更加顯著且集中。由於颱風接近影響，短暫改變了環流特性，副熱帶高壓或許暫時增強或被擠壓，或是鋒面短暫北抬，造成梅雨暫時中斷。但只要颱風因素消失，梅雨鋒面又會接續再度南下，因此並非正式出梅，只是一個過渡現象。颱風剛好成為「觸發季節轉換」的條件，伴隨副高大幅西伸並穩定下來、鋒面被推到更北方且不再南返，以及夏季型環流提早建立。根據目前的現況情境評估，林得恩指出今年的狀況應歸類為最常見的第一種，也就是並沒有出梅。提醒民眾不要因為看到颱風就掉以輕心，大家還是耐心期待今年梅雨的到來，並隨時做好降雨的防範準備。