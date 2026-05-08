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▲卓榮泰向國會喊話。（圖／記者吳翊緁攝，2026.05.08）

立法院會今（8）日將處理攸關對美軍購的國防特別條例草案，國民黨團總召傅崐萁表示，強烈支持對美軍購，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元；民進黨團總召蔡其昌則強調，1.25兆是保護台灣避免戰爭的100分版本，作為一個捍衛中華民國、希望台灣安全的民進黨團而言，目標就是追求1.25兆能通過。立法院長韓國瑜日前4度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但朝野黨團仍未就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜日前在朝野協商時宣布，本案各黨團迄今未達成共識，依規定處理。立法院會今將針對國防特別條例草案進行表決，行政院長卓榮泰上午受訪表示，希望國會能夠做出最明智的選擇，期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，也讓國防產業能夠自主發展。國民黨立法院黨團上午在立法院召開黨團大會，隨後傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄率領國民黨立委，召開「挺軍購，護台灣，嚴查弊，守荷包」記者會。傅崐萁表示，強烈支持對美軍購，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元，希望今天能正式三讀通過，支持台灣的國防，並呼籲民進黨應從善如流、回頭是岸。蔡其昌則說，在野黨無論從3000多億喊到8000億，都離1.25兆還有一點距離，1.25兆是保護台灣避免戰爭的100分版本，作為一個捍衛中華民國、希望台灣安全的民進黨團而言，目標就是追求1.25兆能通過。針對匡列金額部分，藍白共提的版本為，依本條例辦理保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫之採購，前條第一項第一款至第五款項目之預算上限為新臺幣3000億元，前條第一項第六款項目應俟取得外國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算案，其預算上限為新臺幣4800億元；預算之編列，以特別預算方式編列。計畫採購包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，以及美國政府同意授予的軍購項目，如軟、硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案。另外，「台美合作計畫」用附帶決議表達支持，可編明年的一般預算。