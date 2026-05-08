三上悠亞2023年退出AV界後，去年底加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，每次公開活動都受到關注，親民的她也會透過社群平台和粉絲互動，昨（7）日她在IG分享一系列私服照，只見她穿著小可愛在信義區逛街，還和自己代言的內衣品牌廣告看板合照，一轉側身S曲線現形，讓粉絲忍不住狂放大，直呼她的身材實在太犯規。

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三上悠亞現身信義區　和廣告版合照

三上悠亞在IG分享日常生活照，只見她穿著米灰色削肩背心，腰上綁著格子襯衫，戴著棒球帽，現得格外休閒輕鬆，走到內衣店前面，發現是自己代言的廣告大看板，三上悠亞忍不住與自己合照，還擺出與廣告上一樣的pose，其中一張俏皮側身比Ya，腰細到幾乎看不見，即便露出小肚子，也不見一絲贅肉。

不少粉絲看到三上悠亞的照片都留言，「太漂亮了」、「好可愛」、「私服也超好看呢」。三上悠亞也不忘記宣傳這已經是她第3年擔任代言人，店面前有3個巨大的她（廣告），希望粉絲都能去看看。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...