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三上悠亞2023年退出AV界後，去年底加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，每次公開活動都受到關注，親民的她也會透過社群平台和粉絲互動，昨（7）日她在IG分享一系列私服照，只見她穿著小可愛在信義區逛街，還和自己代言的內衣品牌廣告看板合照，一轉側身S曲線現形，讓粉絲忍不住狂放大，直呼她的身材實在太犯規。三上悠亞在IG分享日常生活照，只見她穿著米灰色削肩背心，腰上綁著格子襯衫，戴著棒球帽，現得格外休閒輕鬆，走到內衣店前面，發現是自己代言的廣告大看板，三上悠亞忍不住與自己合照，還擺出與廣告上一樣的pose，其中一張俏皮側身比Ya，腰細到幾乎看不見，即便露出小肚子，也不見一絲贅肉。不少粉絲看到三上悠亞的照片都留言，「太漂亮了」、「好可愛」、「私服也超好看呢」。三上悠亞也不忘記宣傳這已經是她第3年擔任代言人，店面前有3個巨大的她（廣告），希望粉絲都能去看看。