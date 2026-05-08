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越苦民眾越買單？力讚吳宗憲形象乾淨：不可能貪汙

2026縣市首長選戰逐漸升溫，藍白合在宜蘭縣長之戰邁出關鍵一步，國民黨與民眾黨4日正式公布整合民調結果，推出曾任檢察官的藍委吳宗憲參選，民進黨則由素人律師林國漳披掛上陣。對此，媒體人吳子嘉指出，吳宗憲行程跑得越慘、越苦，反而可能成為最大優勢；反觀民進黨「砸大錢」是錯誤策略，恐給人負面印象。吳子嘉7日在政論節目《新聞千里馬》中表示，吳宗憲過去擔任檢察官，個性相當耿直，現在跑地方行程時，常給人一種相當拚命、甚至「灰頭土臉」的感覺。他形容，吳宗憲越是跑得辛苦、滿臉疲態，反而當選的機會就越大。除了基層形象外，吳子嘉也特別強調吳宗憲的「清廉牌」，更斷言對方一生中不會跟貪汙扯上關係。他指出，吳宗憲長年擔任檢察官，一天到晚抓人貪汙，具有相當大的權力，如果這個人真的有問題，早就有很多機會可以操作，但至今仍維持乾淨形象，「毫無瑕疵可言」，這對宜蘭選民而言，將會是重要觀察指標。針對民進黨選情布局，吳子嘉則認為，若綠營選擇在林國漳身上投入大量資金與資源，恐怕會犯下戰略錯誤。他分析，現在已是資訊時代，選民對於大規模砸錢操作選戰，容易產生負面印象；反觀像吳宗憲這種勤跑基層、灰頭土臉的形象，更能獲得支持，因此「不要小看他」，並認為其成功機率相當高。