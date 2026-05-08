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▲公路局局長林福山（中）、工務組組長陳景芳（右）、交管組組長謝敏郎（左）。（圖／記者李青縈攝）

淡江大橋即將在12日上午通車，通車前系列活動明（9）日迎來最終場——通車典禮晚會。公路局局長林福山表示，以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為核心，透過紀錄片、無人機展演、雲門舞集《光鏈》演出，向工程人員表達感恩之意。淡江大橋預計在12日上午11點30分正式通車。通車前「感恩・美好之夜」晚會將在明日晚間6時15分在淡江大橋主舞台開始；晚會主角為歷年來投入淡江大橋工程的所有工程人員及其家屬，因此主舞台座位區將安排參與淡江大橋從規劃、設計、監造、施工到橫向跨域合作與協助的單位，及各項現場辛勞作業的工程英雄、家屬等入座。為讓一般民眾一同觀賞幕後英雄紀錄片、無人機展演、雲門舞集《光鏈》等演出，指定觀賞區有700吋大型電視牆及多部300吋電視螢幕。當日下午4時起，民眾可從淡水端主線上橋，到指定觀賞區欣賞轉播；八里端當日不開放民眾上橋、通行。當日預估可容納6萬人次一同觀賞表演，公路局交管組組長謝敏郎提醒，若現場人潮達安全容量，主辦單位將視情形採取分流、暫停進場或調整開放範圍等權宜措施，以維護活動安全與品質。