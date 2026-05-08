我是廣告 請繼續往下閱讀

被動元件大廠國巨*（2327）昨（7）日公告4月營收140.39億元，月增3%、年增22%，創單月歷史新高，同時首度超越140億元大關。績優題材帶動下，今（8）日股價一度觸及400元關卡，上漲逾7%，創下分拆後新高價位。國巨2026年4月份自結合併淨營收為140.39億元，單月營收較上月增加3%，並較去年同期增加22%，創下單月營收歷史新高，也是營收首度登140億元大關。累計前4月自結合併淨營收為522.05億元，較去年同期增加22.5%。國巨說明，4月份合併營收較上月增加，主要受惠於五一連假前的備貨需求，AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁。展望未來，國巨表示，即便地緣政治重大不確定性仍在，考量客戶庫存已達健康水準，審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。此外，三大法人也持續買超國巨*，外資昨日加碼6682張，投信加碼2180張，自營商加碼1229張；觀察國巨*近5個交易日以來的表現，累計漲幅高達26%，表現強勁。