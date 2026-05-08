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天然氣供貨穩定 經濟部：8、9月均盤點完畢

澳洲政府公布「天然氣市場審查」改革方向，自明年7月1日起實施澳洲國內天然氣儲備計畫（Domestic Gas Reservation Scheme），出口商必須保留20%天然氣留在澳洲使用。經濟部能源署回應，經濟部表示，中油與澳洲供應商簽訂之中長期液化天然氣（LNG）採購合約因為在計畫上路以前，因此供應不受影響。據《路透社》報導，明年7月1日起實施澳洲國內天然氣儲備計畫，要求能源出口商必須保留20%的天然氣留在澳洲使用，藉此減緩能源短缺及穩定能源價格。經濟部表示，經濟部進一步說明，澳洲為我國重要LNG供應來源之一，去年占總LNG進口量約33%。澳洲政府本次推動天然氣儲備計畫，要求LNG出口商須保留一定比例以供應澳洲國內市場。依目前掌握資訊，澳方尊重2025年12月22日以前已簽署之既有合約，而中油與澳洲供應商簽訂之合約是已於前述日期前完成簽署，故我國權益不受影響。經濟部強調，我國天然氣供應已進行風險管理，平時已備妥安全存量，分散進口來源、以中長約採購穩定貨源，強化進口安全，即便未來澳洲出口至現貨市場之總量縮減，仍可透過採購美國及亞太地區氣源替代，政府將持續關注澳洲新制實施細節，並適時洽澳方瞭解政策執行方式。另外，我國天然氣儲備量僅能維持11天，經濟部再次重申，自2月28日中東戰事開打至今已2個多月，國內未曾發生缺電缺油之情事，目前評估至8、9月天然氣供應無虞，中油公司更提前規劃冬季的天然氣採購，保證國內供氣絕不中斷。