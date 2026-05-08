國內民眾等候已久的機票促銷終於來了！今年4月各航空公司公布齊漲燃油附加費，機票動輒短程要比以往多上新台幣2000多元，讓旅客紛紛冀望本月各航空公司配合將於5月22日登場「TTE台北旅展」，所推出的線上旅展促銷活動，而今（8）日就迎來國泰航空的宣布線上旅展，打出全球機票8折起，優惠至5月29日，可下訂年底出發之機票，其中最熱門的台北飛東京有最低1萬2千元之特價。
針對國泰航空此次線上旅展之優惠，機票達人「蓋瑞哥」就提出他的觀察：「這次促銷主力在日本線。東京大阪在5、6月最低給到1.2萬的價格。暑假也只要加800元，來到 1.3萬多，真的很佛！」
飛東京最低12722元限到6月 其他時段13232元起
國泰航空推出1萬2千多元就能飛東京來回，的確是疫後這幾年相對低的數字，但是僅限到6月，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，其他時間即暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享最高新台幣1000元之折扣，但是每日限量 ，先到先得。
🟡「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：2026年5月8日至5月29日
出發期間：2026年5月8日至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦：
▪️台北-東京 12722 元
▪️台北-東京(暑假) 13657 元
▪️台北-大阪 13377 元
▪️台北-舊金山 27967 元（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046 元（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元（香港轉機）
越捷航空「0元機票」優惠 只到今天
另外，越捷航空也推出「2026夏季促銷」，提供高達1100 萬張優惠機票，其中將有100萬張可享100%折扣，等於折扣之後未稅價只要0元。優惠票促銷活動只到今（8）日的台灣時間 00:59 ，台灣旅客記得把握機會透過官方網站及官方APP購票。
越捷航空提到，此次夏季促銷優惠即日起開跑，將至2026年5月8日台灣時間 00:59（越南時間5月7日23:59）開放預訂，共提供100萬張 Eco 經濟艙機票提供 100% 折扣（不含稅金及附加費），即未稅價為0元，只要使用優惠碼 「SALE55」，且適用於越捷航空所有航線，旅行期間為 2026年9月5日至2027年3月31日（實際日期依官網公告為主）。凡於活動期間預訂 Eco 票種的旅客，可獲得20公斤免費托運行李。
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國泰航空推出1萬2千多元就能飛東京來回，的確是疫後這幾年相對低的數字，但是僅限到6月，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，其他時間即暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享最高新台幣1000元之折扣，但是每日限量 ，先到先得。
🟡「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：2026年5月8日至5月29日
出發期間：2026年5月8日至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦：
▪️台北-東京 12722 元
▪️台北-東京(暑假) 13657 元
▪️台北-大阪 13377 元
▪️台北-舊金山 27967 元（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046 元（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元（香港轉機）
越捷航空「0元機票」優惠 只到今天
另外，越捷航空也推出「2026夏季促銷」，提供高達1100 萬張優惠機票，其中將有100萬張可享100%折扣，等於折扣之後未稅價只要0元。優惠票促銷活動只到今（8）日的台灣時間 00:59 ，台灣旅客記得把握機會透過官方網站及官方APP購票。
越捷航空提到，此次夏季促銷優惠即日起開跑，將至2026年5月8日台灣時間 00:59（越南時間5月7日23:59）開放預訂，共提供100萬張 Eco 經濟艙機票提供 100% 折扣（不含稅金及附加費），即未稅價為0元，只要使用優惠碼 「SALE55」，且適用於越捷航空所有航線，旅行期間為 2026年9月5日至2027年3月31日（實際日期依官網公告為主）。凡於活動期間預訂 Eco 票種的旅客，可獲得20公斤免費托運行李。