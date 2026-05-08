蘋果教育優惠再擴大！Apple宣布，即日起Apple Watch正式納入Apple教育優惠方案，符合資格的學生、教職員，都可透過Apple台灣教育商店或Apple直營店購買Apple Watch教育優惠價。過去主要以Mac、iPad為主的教育優惠陣容，如今正式加入Apple Watch，趕在畢業季前開放學生、老師撿便宜。目前Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3與Apple Watch Ultra 3皆有教育優惠，最多可以省3000元。
Apple指出，Apple Watch對學生與教育工作者來說，是一款兼顧健康、健身、安全與生產力的裝置，例如「專注模式」可在上課期間降低干擾，「Siri」與「計時器」可協助提升學習效率，「行事曆」與「提醒事項」則能更順暢安排生活與課業；若選擇行動網路錶款，也能在iPhone不在身邊時收發訊息、接聽來電與接收通知。
健康與運動功能方面，Apple Watch可透過「活動記錄」app鼓勵使用者養成日常活動習慣，也能利用「體能訓練」app追蹤多種運動項目，並支援睡眠分數與睡眠追蹤等功能。安全功能則包含「SOS緊急服務」、「車禍偵測」等，讓使用者在日常通勤、運動或外出時多一層保障。
Apple Watch教育價最高省3000元
根據Apple台灣教育商店頁面，目前Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3與Apple Watch Ultra 3皆已納入教育優惠。
Apple Watch Series 11：市售價12900元起 → 教育價11400元起，省1500元
Apple Watch SE 3：市售價7900元起 → 教育價7400元起，省500元
Apple Watch Ultra 3：市售價26900元起 → 教育價23900元起，省3000元
哪些人可以買到教育價？
符合資格的大專院校學生
大專院校新生
各年級教職員工、教育工作者
哪裡可以買到教育價
Apple台灣線上教育商店
Apple直營店
部分Apple授權教育通路／授權經銷商
如何購買、線上認證
1.進入Apple台灣教育商店
2.選擇教育優惠商品
3.結帳前系統會要求透過UNiDAYS驗證資格
4.註冊或登入UNiDAYS帳號
5.依身分選擇「學生」、「新入學學生」或「教職員工」
6.輸入學校資料，並依系統要求完成驗證
7.驗證通過後，即可回到Apple教育商店以教育價下單
可能需要準備的資料
學校信箱、學生證、 在學證明、錄取通知或入學證明、教職員證或任職證明
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健康與運動功能方面，Apple Watch可透過「活動記錄」app鼓勵使用者養成日常活動習慣，也能利用「體能訓練」app追蹤多種運動項目，並支援睡眠分數與睡眠追蹤等功能。安全功能則包含「SOS緊急服務」、「車禍偵測」等，讓使用者在日常通勤、運動或外出時多一層保障。
Apple Watch教育價最高省3000元
根據Apple台灣教育商店頁面，目前Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3與Apple Watch Ultra 3皆已納入教育優惠。
Apple Watch Series 11：市售價12900元起 → 教育價11400元起，省1500元
Apple Watch SE 3：市售價7900元起 → 教育價7400元起，省500元
Apple Watch Ultra 3：市售價26900元起 → 教育價23900元起，省3000元
符合資格的大專院校學生
大專院校新生
各年級教職員工、教育工作者
哪裡可以買到教育價
Apple台灣線上教育商店
Apple直營店
部分Apple授權教育通路／授權經銷商
如何購買、線上認證
1.進入Apple台灣教育商店
2.選擇教育優惠商品
3.結帳前系統會要求透過UNiDAYS驗證資格
4.註冊或登入UNiDAYS帳號
5.依身分選擇「學生」、「新入學學生」或「教職員工」
6.輸入學校資料，並依系統要求完成驗證
7.驗證通過後，即可回到Apple教育商店以教育價下單
可能需要準備的資料
學校信箱、學生證、 在學證明、錄取通知或入學證明、教職員證或任職證明