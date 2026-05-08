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立法院會今（8）日將處理攸關對美軍購的國防特別條例草案，國民黨團宣布，將和民眾黨團共推7800億版軍購條例，並呼籲綠營支持、不要杯葛。對此，民進黨立委吳思瑤分析，藍白所推的7800億版本是「一兼四顧」，包含向中國輸誠、力壓親美派、軍購規模斷手斷腳、防衛能力綁手綁腳。國民黨立法院黨團上午在立法院召開黨團大會，隨後黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄率領國民黨立委，召開「挺軍購，護台灣，嚴查弊，守荷包」記者會。傅崐萁表示，強烈支持對美軍購，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元，希望今天能正式三讀通過，支持台灣的國防，並呼籲民進黨應從善如流、回頭是岸。「拖延162天，藍白聯手把軍購打了62折！藍白最終喬出來的版本是7800億！」吳思瑤表示，比台中市長盧秀燕所提的8、9000億更少，比媒體人趙少康、國民黨前主席朱立倫、立法院長韓國瑜等人主張的8000億還縮水。「只差200億有差嗎？」吳思瑤直言，真的差很大，他說，鄭麗文、傅崐萁、民眾黨主席黃國昌聯手，推翻國民黨團多數意見，也是打臉盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、趙少康、藍委徐巧芯等「非我族類」。吳思瑤提到，藍白向老共表態，排除黨內「親美派」意見，「親中派」還是贏了；在軍購規模上，他說，跟政院版1.25兆相比，大砍了4700億，打62折的戰力，就是國家安全的破口。在軍購項目上，吳思瑤直言，剔除台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機產業，剝奪台灣軍工產業、國防自主的發展機會，封殺台灣的防衛王牌，讓中國更無所忌憚，「藍白7800億版本一兼四顧」。