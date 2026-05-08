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九合一選舉將於年底登場，藍綠版圖是否會有變化，引起外界關注。資深媒體人黃暐瀚昨（7）日拋出2關鍵：地方親近性和勝選期望值，並認為這就是彰化、宜蘭、嘉義明明泛藍執政，卻選情膠著、民調落後的原因。黃暐瀚昨發文指出，「熱區」是指選情膠著，講得更直白點，就是藍營「可能連任失敗的縣市」。明明「彰宜嘉」3縣市，才都剛剛歷經國民黨8年執政，民調支持度卻全都輸給了民進黨參選人，顯示這3區，肯定出了問題。黃暐瀚認為，首先在地方親近性上，若選將來自地方、長年經營，且人脈綿密、基層有票，那自然可算是「強將」。反之，若候選人與地方不熟，並未經營，甚至「直接空降」，那比起與地方更熟稔的對手，民調會輸，就一點都不意外。嘉義的張啟楷對王美惠；宜蘭的吳宗憲對林國漳，就是這種狀況。再來，黃暐瀚提到勝選期望值表示，選將若勝選，後續有沒有遺缺可補選？通常會直接影響選舉過程中的「地方期望值」。簡單說，如果立委當選縣市長，後續有人可以因此參加立委補選，還自信有勝算，那麼這個人以及他的支持者，自然會全力幫忙選舉，輔選不遺餘力。這個關鍵的現實問題很少有人提及，卻是選務中最殘酷的一面。彰化陳素月、謝衣鳳，嘉義市王美惠都有這個條件，反之，不分區立委參選人則沒有。