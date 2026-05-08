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▲子杰（左）為了工作、健身，睡眠嚴重不足，直呼「好累喔」。（圖／基隆女婿-房仲子杰YouTube）

被封為「基隆最強房仲YouTuber」的基隆女婿子杰在3日猝逝，但他的頻道昨（7）日晚間卻突然上傳新影片，曝光子杰生前的最後身影。只見這支影片紀錄子杰忙碌的一天，他凌晨健身完後，就直接開車從基隆趕往新竹，只為了一大早帶客人看房不會遲到。中間子杰僅到一間網咖補眠1小時，休息一下就繼續上工，疲憊神情令人心疼。頻道「基隆女婿-房仲子杰」昨晚上傳新影片，標題為「凌晨4點從基隆衝新竹！為了一個專任，我睡在網咖？」影片中，子杰凌晨2點才健身完返家，他說因為早上10點有約客人在新竹看房，擔心一早塞車，所以決定凌晨就直接開車從基隆南下。當子杰到達新竹竹東時，已經是清晨4點了，他帶夥伴到附近一間網咖想休息，結果網咖內的環境很差，瀰漫煙味，床單、枕頭套也沒洗，讓子杰超崩潰。最後他只休息了約1小時，就換上西裝開始工作，搶在客人還沒抵達前，先拍攝介紹房屋的片段。影片尾聲，子杰則面露疲憊地對著鏡頭說：「」子杰也坦言自己為了鍛鍊身體，最近每天都去健身1、2個小時，確實有點體力不支。網友因此猜測子杰猝死的原因就是過勞、睡眠不足，紛紛在影片下方留言：「建議大家，如果工作真的很忙，千萬不要堅持把健身課表跑完，健身是好事，但睡眠比健身更重要」、「這是他最後給觀眾的遺言，身體已經疲憊再去健身房，睡眠時間短，細胞無法得到修復，長期下來，身體會直接強迫關機」、「睡眠是一切，沒有睡眠，什麼都沒用」。