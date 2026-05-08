全球人工智慧浪潮發展下，記憶體需求大增，各大科技公司競相爭奪記憶體晶片，為了拉攏SK海力士，知情人士透露科技公司甚至提出投資其新的生產線，資助其購買昂貴製造工具設備等前所未見的方案，以搶先獲得記憶體供應，此舉也突顯出全球記憶體短缺問題有多嚴重。
根據《路透社》報導，知情人士指出，SK海力士收到客戶提出的方案五花八門，包括直接投資專屬記憶體生產線，還有提案是替SK海力士支付設備採購費用，例如ASML的極紫外光微影機（EUV），這類設備每台價格高達數億美元。
不過，由於現金充裕，知情人士透露SK海力士對於接受客戶的財政支持提議相當謹慎。知情人士表示，若接受這類合作，可能會受制於特定買方，未來必須以較低價格供貨，以換取長期穩定的營收保證。
知情人士指出，「不管是哪一種提案，目前可用產能基本上為零，甚至沒有任何一小點產能可以專門分配給特定客戶」。另一名知情人士透露，其中一項提案鎖定SK海力士正在韓國興建的大型晶圓廠第一期工程，未來很可能以DRAM為主。
科技巨頭紛紛宣布擴大AI基礎設施支出
目前尚不清楚究竟是哪些科技公司向SK海力士提出投資邀約，由於相關討論屬機密，消息人士皆要求匿名，上述客戶提案細節也是首次曝光。SK海力士及三星電子與美光科技（Micron）過去曾表示，正與客戶洽談多年期供貨合約，但未公開具體內容。
SK海力士回應時未透露客戶提案的具體條件，但表示「我們正全面檢視各種不同於傳統長約的合作方式與架構替代方案」。
受AI熱潮帶動，市場對SK海力士前景高度看好，目前SK海力士已成為亞洲市值第三大的企業，僅次於台積電與三星，SK海力士今年股價暴漲154％，創下歷史新高。
AI熱潮可能延長記憶體景氣循環
這類提案在記憶體晶片產業極為罕見。記憶體產業過去向來以劇烈景氣循環聞名，景氣大起大落，但如今晶片廠開始相信，這波榮景可能持續更久。
SK海力士與三星上月都表示，目前的記憶體短缺情況將持續，因為晶片廠需要時間擴產，才能跟上AI需求帶來的「結構性成長」。
記憶體廠商認為，多年期合約有助於降低需求波動，並減少這個高度循環產業的投資風險，因為建廠與設備投資往往動輒數十億美元。
目前記憶體廠商與客戶簽訂的部分合約與過去不同，具有長期「約束力」，但是細節並未對外揭露，可能涉及訂出上下限的價格區間機制，也可能涉及客戶先支付30～40％的預付款。
有消息人士表示，晶片供應商對如何分配有限產能仍相當謹慎，以免引發監管關切，或被外界認為偏袒特定客戶，「他們不想在AI競賽中『押錯寶』，最後站錯邊」。
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不過，由於現金充裕，知情人士透露SK海力士對於接受客戶的財政支持提議相當謹慎。知情人士表示，若接受這類合作，可能會受制於特定買方，未來必須以較低價格供貨，以換取長期穩定的營收保證。
知情人士指出，「不管是哪一種提案，目前可用產能基本上為零，甚至沒有任何一小點產能可以專門分配給特定客戶」。另一名知情人士透露，其中一項提案鎖定SK海力士正在韓國興建的大型晶圓廠第一期工程，未來很可能以DRAM為主。
科技巨頭紛紛宣布擴大AI基礎設施支出
目前尚不清楚究竟是哪些科技公司向SK海力士提出投資邀約，由於相關討論屬機密，消息人士皆要求匿名，上述客戶提案細節也是首次曝光。SK海力士及三星電子與美光科技（Micron）過去曾表示，正與客戶洽談多年期供貨合約，但未公開具體內容。
SK海力士回應時未透露客戶提案的具體條件，但表示「我們正全面檢視各種不同於傳統長約的合作方式與架構替代方案」。
受AI熱潮帶動，市場對SK海力士前景高度看好，目前SK海力士已成為亞洲市值第三大的企業，僅次於台積電與三星，SK海力士今年股價暴漲154％，創下歷史新高。
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這類提案在記憶體晶片產業極為罕見。記憶體產業過去向來以劇烈景氣循環聞名，景氣大起大落，但如今晶片廠開始相信，這波榮景可能持續更久。
SK海力士與三星上月都表示，目前的記憶體短缺情況將持續，因為晶片廠需要時間擴產，才能跟上AI需求帶來的「結構性成長」。
記憶體廠商認為，多年期合約有助於降低需求波動，並減少這個高度循環產業的投資風險，因為建廠與設備投資往往動輒數十億美元。
目前記憶體廠商與客戶簽訂的部分合約與過去不同，具有長期「約束力」，但是細節並未對外揭露，可能涉及訂出上下限的價格區間機制，也可能涉及客戶先支付30～40％的預付款。
有消息人士表示，晶片供應商對如何分配有限產能仍相當謹慎，以免引發監管關切，或被外界認為偏袒特定客戶，「他們不想在AI競賽中『押錯寶』，最後站錯邊」。