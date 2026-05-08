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接軌淨零轉型路徑 強化競爭力

航運產業生態系 鬆綁稅制與外籍員額限制

海運承攬我國經濟命脈，有超過九成進出口貨物仰賴船舶出口。交通部航港局局長葉協隆指出，面對近年國際地緣政治波動、永續淨零趨勢及從業人員高齡化等多元挑戰，將啟動「航運產業升級方案」，以引領綠色轉型、推動智慧創新、厚植人才培育、建構航運產業生態系，以確保我國在國際航運市場的領先地位。葉協隆說，該方案由專業顧問團隊參考國際先進國家做法，經由多次產業會議以及實地走訪海運公協會、企業了解核心需求後提出。總經費24.5億元，共有17項執行策略及48項具體行動方案，將由各主辦機關依相關規定陳報後，始得辦理並負責落實執行。在綠色轉型方面，葉協隆指出，將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，以接軌全球2050淨零轉型路徑。在智慧創新面向，則聚焦提升港航數位管理效能，建置港口社群系統（PCS）資料交換平臺，透過數位創新應用優化港航營運效率，並同步輔導業者強化數位競爭實力。在人才培育面向，以提升我國海運人才全球競爭力為核心，葉協隆表示，除穩定培育青年、非海事背景及替代能源船員外，同時針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生開設航運專業課程，建構多元且完整的人才培育體系。至於在航運產業生態系部分，規劃成立「航運產業發展研究中心」，引進國際海事資源並鏈結產學研商業服務鏈，致力培育高階管理與跨域菁英，促進航運產業永續發展。葉協隆指出，接下來將檢討國籍船舶登記制度，並研議稅制優惠。現行海運噸位稅制度限制較多，國籍航商適用意願偏低，將鬆綁租船比例限制，縮短適用年限，打造完善的經營環境。葉協隆表示，為鼓勵航商「回籍」並有效提高國輪比例，將深入研究業界多年反映的「外籍船員僱用比例鬆綁」等訴求，並與公會及業界充分討論可行做法，鼓勵航商登記國籍，提高國輪比例，以提升民生物資運送的穩定性。