我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文昨在軍購案表決前夕南下會晤台中市長盧秀燕，傳盧秀燕提醒她「做任何決定要跟著主流民意」。黨團總召傅崐萁今宣布，已與民眾黨凝聚共識，希望正式三讀通過。盧秀燕強調，台灣民眾希望與鄰為善謀求和平，同時增加自我防衛能力，各政黨、國會議員應該都接收到人民的聲音，相信今天立法院會有符合民意的結果。盧秀燕昨天在公開場合表態，應該優先通過政府軍購約8、9千億預算，至於商購部分可列為明年度預算，讓兩者同時兼顧。鄭麗文中午南下台中與盧秀燕一起吃牛肉麵。在場的市黨部主委蘇柏興事後針對軍購案稱「講得很好，已經有共識」。盧秀燕子弟兵立委黃健豪則說，盧秀燕在會晤中提醒鄭麗文，國民黨身為最大黨，做任何決定要跟著主流民意，在對美軍購的態度上，民眾都是願意支持的。立法院會今（8）日將處理攸關對美軍購的國防特別條例草案，藍營已不再堅持「3800億+N」。國民黨團總召傅崐萁表示，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元；民進黨團總召蔡其昌則強調，1.25兆是保護台灣避免戰爭的100分版本，作為捍衛中華民國、希望台灣安全的民進黨團而言，目標就是追求通過1.25兆。盧秀燕上午主持北屯區敦化停車場上梁典禮，活動後記者提問，昨天與鄭麗文的午餐是否聊到軍購？盧秀燕坦言「有！」她強調台灣民眾非常重視國家安全，而且有定見。台灣人希望與鄰為善、謀求和平，同時增加自我防衛能力，「我相信這樣的聲音，各個政黨或者是國會議員應該都接收到了」。今天下午立法院的表決，她相信會有符合民意的圓滿結果，達到區域安全、謀求和平的目的。