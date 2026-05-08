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▲日前小S（左）曬出與大S、阿雅高中時期的青澀合照，感慨：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒。」（圖／翻攝自小S臉書）

小S（徐熙娣）6日深夜曬出2張與大S（徐熙媛）、阿雅高中時期的青澀合照，感慨：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒。」照片逼哭大批網友，好友賈永婕今（8）日出席「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」記者會，被問到小S私下狀況，直言大小S是生命共同體，不可能立刻走出傷痛，只能慢慢接受這件事。賈永婕自從大S離世後一直陪在小S身邊，看著她復出、退縮，心疼表示：「她很努力了。」小S復回歸《小姐不熙娣》，一舉一動都備受關注，賈永婕受訪時肯定好姐妹的表現說：「她整個人就是行雲流水，所有表現都很真實。」另外，賈永婕也十分佩服小S的勇氣，看著這段時間對方來來去去，決定復出後一度又退縮，並非一開始就有勇氣能站出來。賈永婕心疼表示「她真的用盡全力站出來」，被問到小S私下還會悲傷落淚？她透露復出前可能比較多，但復出後幾乎沒看過。賈永婕也誇讚小S真的是很認真工作的人，「大家別看她在螢幕前很輕鬆，想講什麼就講什麼，但每個片子都會看、討論可不可以！」去年，小S替台北101錄製跨年影片，賈永婕回憶起當時對方情緒仍不穩定，但仍忍住崩潰完成工作，十分敬業，卻也讓賈永婕看了不捨。日前小S曬出與大S、阿雅高中時期的青澀合照，感慨：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒。」對此賈永婕認為小S不可能走出喪姊之痛，因為大小S是生命共同體，她說：「我們沒有徹底聊過，但我認為她不可能完全走出來，是不可能有這種轉變，也許時間慢慢拉長之後，她回想起可能比較能接受。」但要完全放下幾乎是沒辦法。母親節將至，以往一群好友都會相聚，賈永婕表示若小S有需要，一定會陪在她身邊，但現階段仍希望把空間留給她的家人。