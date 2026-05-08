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立法院會今（8）日將處理攸關對美軍購的國防特別條例草案，國民黨團總召傅崐萁今和全體藍委召開記者會表示，強烈支持對美軍購，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元。而一旁的藍委徐巧芯則於會後受訪表示，其實整體規模應該是達到8400億美元，相信這個規模能滿足建軍國防的需求，至於外界誤會藍營對軍購有內鬨，徐巧芯更是強烈否認表示，絕無爭吵或放話，國民黨團是有史以來最團結的黨團。徐巧芯今受訪指出，其實這個版本不只是7800億。因為在最初的版本裡面有列入一些已經有發價書的項目，同時被編列在今年度的一般常規預算裡面，大概是600億台幣，這個部分立法院馬上要審查，國民黨團也會支持。徐巧芯說，所以，600億在公務預算，3000億是第一期，加上第二期4800億，總共其實是8400億的規模。另外，藍白還有一個附帶決議，就是大家也很關心的台美合作專案，這個部分用附帶決議表達支持，但是會請他們列入明年度的預算裡面。徐巧芯表示，所以今天特別條例通過的是7800億，但總體來說是8400億，再加上我們對台美合作進行了文字上面附帶決議的具體支持，這能夠滿足建軍國防的需求，同時也能夠杜絕在野擔憂商購或是委製當中可能會出現的一些弊端。國民黨的立場非常清楚：支持有合理的自我保衛需求，但是要杜絕任何一切有可能出現的弊端，而且要嚴格監督跟審查。另外，針對美方傳出底線是8000億，徐巧芯則回應表示：「大家很快就會知道。」至於近期黨內開會卻不表決，傳出意見分歧、內鬨等，徐巧芯指出，其實她覺得外界有誤解，誤以為國民黨內部是否有分歧；可是其實她一直以來都在強調，國民黨團是史上最團結的一次立法院黨團。然後我們也有信心跟民眾黨共同地在藍白的立場上在野共同合作，對於2026年、2028年，都希望能夠去把民進黨一些不好的執政做一個改變。基於這些前提跟立場之下，國民黨是非常團結的。徐巧芯強調，雖然在過程當中大家有不同的意見，非常感謝不分區委員讓大家各抒己見。但在過程中，黨團成員真的並沒有任何的紛爭、爭吵、分裂、放話，都沒有！所以國民黨講的是解決問題、保護台灣，而不是讓民進黨有見縫插針，或者是看笑話的任何機會。