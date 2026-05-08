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高鐵今（8）日公布新車內裝，再度由高鐵董事長史哲開箱，全新列車N700ST。他表示，車廂內的窗戶變小，更像飛機窗戶，具有降噪效果；同時每個座位都有插座，可以充電，而座椅中頭靠設計，具有包覆性可減少影響他人。台灣高鐵今日上傳「高鐵董欸POV系列」影片，由史哲介紹新車廂內裝。車窗變小具有降噪作用，外觀看起來更像飛機窗戶；每個座位都具備插座，讓旅客可以充電；另外座位有包覆式下沉，並且有頭靠設計，降低影響他人的疑慮。同時．椅背後設有掛鉤，椅背後的桌子改為輕量化，並且有緩降，走向精緻化。高鐵新列車N700ST倒數登台，預計採購12組新世代列車，預計7月出廠、8月到台灣，預計自2027年下半年起陸續投入營運服務。史哲日前介紹外觀笑稱，是一隻鴨嘴獸，但車頭設計可降低風阻、減少耳鳴不適，以及新車擁有全包覆設計跟減震技術，可以讓噪音至少降低3分貝。