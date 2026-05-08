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▲盧秀燕喊話愛爾麗，全面退費、消費者法律追訴權都不可少。（圖／台中市政府提供，2026.05.08）

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發疑似針孔偷拍事件，不僅總裁常如山等3人遭羈押，北中南各地都有消費者上門辦理退費。台中市長盧秀燕今表示，台中市目前已有37件消費申訴案，對於愛爾麗表示願意全賠，但要求消費者給予免責權、放棄法律追訴，她強調「這是不可以的！」將要求市府法制局、衛生局提供協助。「愛爾麗」爆出針孔偷拍風暴，新北地院昨深夜裁定，總裁常如山、張姓特助及負責監視器維修的謝姓工程師3人羈押禁見。法院認定3人涉犯非法蒐集個資、無故攝錄性影像及兒少性影像等4大罪嫌。此外，高雄地檢署與橋頭地檢署今（8）日上午指揮警方，分別前往愛爾麗旗下的高雄中山店、左營博愛店地毯式搜索，尋找可能的偷拍設備或安裝痕跡。愛爾麗集團昨天發出聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，宣布將全面退費。台中市長盧秀燕上午受訪時，透露至今天上午8點為止，全國已有數百件民眾進行消費申訴，其中37件在台中市，愛爾麗雖表示要全賠，卻要求消費者給予免責權、放棄法律的追訴，「這是不可以的！」盧秀燕說，這案子仍持續擴大中，預計申訴件數會繼續增加，市府今天會派出法制局、衛生局前往台中市的文心、崇德分院，告訴業者不但要進行理賠，而且不得要求民眾放棄法律追訴權、同意免責。