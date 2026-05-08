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台股5月持續譜寫驚奇，4日週一狠漲1778點，衝上40000點大關後，這幾日持續寫下歷史新高，其中聯發科飆出好幾根漲停，台積電也屢創新高，昨日再創2345元新天價，投資人還能買嗎？分析師表示，台積電外資已經連七賣，若大盤有「風吹草動」，小心台積電也會暴跌；聯發科近日爆3.6萬張大量，但卻長一根長黑K，明顯有人在賣，他認為，這兩檔皆為大牛股、漲太多，不建議投資人再追漲。啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS》採訪時指出，這兩檔股票現在都已經漲太高。從台積電來看，現在股價已經過其股票代號2330，即使追也「沒有什麼甜頭」，雖然外資調升目標價看到5000元。但他直言，一個最直接的狀況，以這一整個月來看，台積電漲這麼多，其實外資沒有買超，現在應該是散戶看好「一頭熱」，但外資一直站在賣方，且從月線上來看，外資已經連七賣了，「台積電已經連七個月都賣超了。」郭憲政認為，即使台積電股價再向上，高點也不會很高，因為外資持股比例一直減少，並沒有買超、再增加，持股水位不斷下降，「2330以上我就覺得應該已經是天花板級了」，他預估，即便有高點，股價頂多上看2500元，不需要浪費時間在台積電身上。他分析，台積電這波狂漲，關鍵就在於主動式ETF的持股買進所影響，尤其近期金管會鬆綁台股基金與主動式ETF單一持股比例上限，從原本10%大幅調升至25%，使得ETF持續大買，但外資仍站在賣方，台積電也形成了一種恐怖平衡。郭憲政也提醒，台積電這樣的大牛股，近期這樣大漲，未來如果大盤有狀況，它也是會暴跌，投資人也必須小心台積電暴跌現象，原因在於各家投信因ETF關係大買台積電，如果有個風吹草動，「會變成大家殺它。太晚走的死得越傷，所以會不計較的砍。」他指出，ETF績效很重要，所以有風吹草動，「誰最晚跑誰最慘」，這種現象會發生，因此，台積電就變成了一顆未爆彈。至於聯發科，郭憲政分析，聯發科也是大牛股，外資目標價上看5000，聯發科前日出現逾36000張大量，但呈現「氣球黑K」，也就是帶長下影線的黑K，他說，這幾年來從未看過聯發科出大量，但黑K大量明顯是有人在賣，「上面的冤魂很大了」。他預估，聯發科目前股價來到3000元已經是超漲，尤其黑K大量呈現賣出，意味著這檔股票的融資斷頭價一定會來，會在2700元，95%一定會跌至2700元，投資人也必須留意。郭憲政強調，近期大盤瘋狂漲，台積電、聯發科這兩檔就是持續影響的權值股，不建議投資人再追漲這兩檔個股，因為已經漲太大，而且漲太多。