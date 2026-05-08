日本知名迴轉壽司品牌「藏壽司」憑藉著「吃壽司就可以抽扭蛋」走紅，往往都會跟知名IP聯名，吸引許多老饕上門光顧。不過，有去吃過藏壽司的民眾應該都知道，雖然5盤可以轉一個扭蛋，但每次都要吃到大約20盤、25盤以上才會中獎一次，真的是飽到不行。然而最近就有民眾發現，台灣藏壽司已經有分店引進「保底制度」，只要選擇每盤多加2元用餐規則，「吃15盤一定會中獎」，讓不少小食量的老饕拍手叫好表示：「終於跟上日本啦！」
藏壽司的扭蛋遊戲規則，一般吃5盤就可以享有一次扭蛋的機會，《NOWNEWS》記者近一年去吃4次觀察中獎頻率，幾乎都是要20盤起跳，而且9成以上都是25盤才會中獎一次，如果是2個人去吃的話，吃25盤根本已經飽到不行，扭蛋也只能拿到一顆，雖然現在還有手機APP加碼，可能有多一顆扭蛋的機會，但對於想要全套拿下IP周邊的民眾來說，單次用餐基本上不太可能。
藏壽司扭蛋保底機制引進台灣！小食量老饕獲得救贖讚爆
而最近網紅美少女「孫名妤」去藏壽司用餐時卻發現，菜單出現變化，現在民眾可以選擇另外一種用餐模式，只要每一盤加上2元台幣的話，就會讓扭蛋中獎機率大幅度提升，而且保證抽獎3次（吃15盤）就一定會中一顆扭蛋。也就是說假設投到保底，5盤X3次X2元，總計只要多花30元，就能保證3抽一定會中扭蛋，對於小食量又想要扭蛋的民眾來說，根本是德政。
這項政策其實早在2023年9月，日本藏壽司官方就已經推出這個服務，名為「ビッくらポン！プラス」，如果客人選用這種用餐模式，每盤壽司會增加10日幣（約台幣2元），如此一來就能提高中獎率，還保底抽3次一定會中獎一次，如今台灣藏壽司開始有門市引進，實在是太讚啦！根據「孫名妤」詢問店家，目前僅有「微風松高藏壽司」才有該服務，未來是否全台門市跟進，還有待藏壽司官方公布相關資訊。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「天啊！台灣終於引進這個政策了 TAT！我要去抽爆排球少年」、「等好久！去日本的時候都可以直接加價換扭蛋，太棒了啦」、「台灣終於也追上日本了，小食量的福音」、「之前去日本沒加，吃完之後就後悔了」、「之前日本就有看到過，沒想到台灣終於也引進這個政策，小鳥胃好需要啊！」、「終於等到了，每次IP聯名去吃藏壽司都飽到快吐出來才拿到一顆扭蛋」。
不只壽司加價換扭蛋！手機點餐也可以多抽獎機會
然而除了現在全新加價換扭蛋的方案之外，藏壽司今年2月時已經全門市導入手機點餐模式，當點到新價格為60元、80元、90元的商品，不只能參加手機累積消費200元抽獎、還加碼投盤一次，也就是扭蛋遊戲直接雙倍玩的意思。
《NOWNEWS》記者在今年過年期間跟朋友一起去用餐時，就是採用手機點餐，當時也多了2次的扭蛋機會，最後實體投盤中2顆、手機抽獎也中2顆，其實也是成績相當不錯！只能說，現在藏壽司為了讓顧客有更多可以獲得扭蛋的機會，推出許多新政策真的很棒，也讓顧客更願意上門來一起蒐集這些IP扭蛋周邊商品！最近5月10日起準備聯名排球少年扭蛋也即將上架，喜歡排球少年的動漫迷也別錯過囉！
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而最近網紅美少女「孫名妤」去藏壽司用餐時卻發現，菜單出現變化，現在民眾可以選擇另外一種用餐模式，只要每一盤加上2元台幣的話，就會讓扭蛋中獎機率大幅度提升，而且保證抽獎3次（吃15盤）就一定會中一顆扭蛋。也就是說假設投到保底，5盤X3次X2元，總計只要多花30元，就能保證3抽一定會中扭蛋，對於小食量又想要扭蛋的民眾來說，根本是德政。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「天啊！台灣終於引進這個政策了 TAT！我要去抽爆排球少年」、「等好久！去日本的時候都可以直接加價換扭蛋，太棒了啦」、「台灣終於也追上日本了，小食量的福音」、「之前去日本沒加，吃完之後就後悔了」、「之前日本就有看到過，沒想到台灣終於也引進這個政策，小鳥胃好需要啊！」、「終於等到了，每次IP聯名去吃藏壽司都飽到快吐出來才拿到一顆扭蛋」。
不只壽司加價換扭蛋！手機點餐也可以多抽獎機會
然而除了現在全新加價換扭蛋的方案之外，藏壽司今年2月時已經全門市導入手機點餐模式，當點到新價格為60元、80元、90元的商品，不只能參加手機累積消費200元抽獎、還加碼投盤一次，也就是扭蛋遊戲直接雙倍玩的意思。
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