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幾乎都是要20盤起跳，而且9成以上都是25盤才會中獎一次，如果是2個人去吃的話，吃25盤根本已經飽到不行，扭蛋也只能拿到一顆

▲藏壽司扭蛋基本上如果投盤，多數都是25盤才會中獎一次，飽到不行只能帶回一顆扭蛋，讓不少人感到可惜。（圖/記者張嘉哲攝）

藏壽司扭蛋保底機制引進台灣！小食量老饕獲得救贖讚爆

只要每一盤加上2元台幣的話，就會讓扭蛋中獎機率大幅度提升，而且保證抽獎3次（吃15盤）就一定會中一顆扭蛋。

總計只要多花30元，就能保證3抽一定會中扭蛋

▲台灣藏壽司終於也引進「壽司加價消費模式」，只要每盤壽司加價2元，就可以讓中獎率大幅度提升，且有保底制度「抽3次必中一次」，讓許多老饕大讚。（圖/IG@孫名妤）

目前僅有「微風松高藏壽司」才有該服務，未來是否全台門市跟進，還有待藏壽司官方公布相關資訊。

不只壽司加價換扭蛋！手機點餐也可以多抽獎機會

當時也多了2次的扭蛋機會，最後實體投盤中2顆、手機抽獎也中2顆，其實也是成績相當不錯！