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▲賴清德主持軍禮歡迎巴拉圭總統。（圖／記者林調遜攝，2026.05.08）

▲賴清德主持軍禮歡迎巴拉圭總統。（圖／記者林調遜攝，2026.05.08）

總統賴清德今（8）日上午以隆重軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）時表示，此行是總統貝尼亞第4度訪台，象徵兩國邦誼穩固與深厚，期盼未來兩國繼續在國際上相互扶持、一起發光發熱，促進彼此及全球繁榮發展；貝尼亞說，巴拉圭高度重視與台灣的深厚情誼，並重申將在民主、自由、人權及法治等共同價值的基礎上，繼續支持台灣，推動雙方戰略夥伴關係持續深化。軍禮歡迎儀式於上午10時30分在總統府前廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與貝尼亞總統分別致詞，包括副總統蕭美琴、監察院代理院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、考試院副院長許舒翔、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、數位發展部長林宜敬、巴拉圭駐臺大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）、我駐巴拉圭大使李岳融等人亦出席是項歡迎儀式。賴清德致詞時表示，台灣與巴拉圭是堅守民主、自由、人權價值的夥伴，兩國建交將近70年來，除了秉持互助互信精神，攜手因應各項挑戰，也在教育、醫療、經貿等領域持續深化合作，累積豐碩的成果。賴清德感謝貝尼亞總統以及巴拉圭政府，長期在國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣的國際參與，也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持、一起發光發熱，促進彼此及全球的繁榮發展。他表示，相信透過貝尼亞總統這次來訪，台灣與巴拉圭的情誼將更深厚、合作更緊密，也期待接下來與訪賓的交流，並祝福行程圓滿順利。貝尼亞致詞時首先對台灣政府及人民表達最誠摯的謝意，感謝在訪團抵達這片情感深厚的土地時所給予的熱情款待及隆重禮遇，這場軍禮不僅展現外交上的禮儀，更象徵兩國相互尊重，以及持續深化邦誼及合作關係的堅定意志。貝尼亞提到，此次再度訪台，為雙方的對話、合作及具前瞻性的發展開啟全新契機，巴拉圭高度重視與台灣的深厚情誼，並重申將在民主、自由、人權及法治等共同價值的基礎上，繼續支持台灣，推動雙方戰略夥伴關係持續深化。貝尼亞期許，這次交流能成為兩國的希望、友誼長存與豐碩合作的象徵，並造福兩國現在及未來世代的人民。