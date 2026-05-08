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點名李四川是「保護傘」：奶嘴拔掉恐現原形

蔣萬安壓力山大！趙曉慧喊話「29%動起來」就變盤

2026台北市長選戰話題持續升溫，根據「新台灣國策智庫」最新民調，台北市長蔣萬安以52.9%的支持度大幅領先，被點名可能參選的民進黨立委沈伯洋則拿下29.7%。不過，作家趙曉慧分析，蔣萬安的支持度恐怕已經到天花板，且前副市長李四川的離開如同「奶嘴被拔掉」，反而是尚未正式起跑的沈伯洋，擁有更驚人的成長潛力。民調結果顯示，蔣萬安目前握有超過5成支持度，在信義區、女性選民及20至39歲年輕族群中表現亮眼，但趙曉慧認為，這樣的數字其實已接近極限。她形容，蔣萬安就像一支「已經漲到歷史高點的權值股」，看似龐大穩健，實際上卻已「利多出盡」。無論是形象、政績甚至是「他的帥」，都逐漸失去新鮮感，已經到天花板了，也變不出新把戲。趙曉慧進一步指出，蔣萬安目前的高支持度，很大程度建立在「不出錯」的防守型施政，以及前副市長李四川的輔佐之下。她直言，蔣萬安近期已出現疲態，整體風格偏向被動「應付」與「交差」，缺乏改革氣勢。尤其李四川轉戰參選新北市長，等同於「奶嘴被拔掉」，恐怕讓蔣萬安失去重要支撐，甚至「被打回原形」。相較之下，趙曉慧則認為沈伯洋仍是一片「未開發藍海」，若其降低「抗中保台」論述比例，轉而主打生活、育兒、數位治理等議題，將有極大操作空間。她表示，台北選民對創新與新政治高度敏感，若沈伯洋開始談論AI治理、智慧交通、數位便民等政策，將帶來強烈新鮮感，甚至讓蔣萬安顯得像「活在上一個世紀的官僚」。最後，趙曉慧強調，目前沈伯洋雖僅有29.7%支持度，但因尚未真正投入選戰，一旦正式起跑，局勢未必沒有翻轉可能。她進一步說明，蔣萬安2022年勝選，很大程度是靠「年輕優勢」，如今卻轉變成執政者角色；而沈伯洋則具備更年輕、更具爆發力與新鮮感的形象，只要沈開始積極布局，蔣過半支持率就可能開始鬆動，2026台北市長選情「變盤不是不可能」。