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美國股市週四面臨漲多拉回壓力，四大指數全數走低，再加上台指期夜盤也下跌411點，連帶台北股市今（8）日開盤下跌47.75點、來到41886.0點，盤中最低一度來到41132.25點，終場下跌329.84點或0.79%，收在41603.94點，成交量為1.24兆元中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.8點、來到415.61點，雖盤在買盤挹注下翻紅走高，但仍不敵賣壓，終場下跌6.97點或1.67%，收在409.44點，成交量為3813.22億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、聯電、友達、華邦電；個股成交值量排行榜前五名為：台積電、國巨*、南亞科、聯發科、群聯。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到2300元，盤中最低一度來到2265元，終場下跌20元或0.87%，收在2290元，拖累大盤指數就有159點；台達電開盤下跌50元、來到2230元，盤中最低一度來到2170元，終場下跌80元或3.51%，收在2200元，拖累大盤指數就有67點；被「關禁閉」的聯發科開盤下跌100元、來到3320元，不過盤中在買單挹注下翻紅，終場上漲210元或6.14%，收在3630元，挹注大盤指數就有79點。PCB族群同步拉回，競國被打到跌停價21.8元，南電、達航科技下跌逾9%，欣興、金像電、榮科下跌逾8%，騰輝電子-KY、景碩下跌逾7%，德宏、泰鼎-KY、臻鼎-KY下跌逾6%。記憶體族群也有賣壓，旺宏、華邦電下跌逾6%，南亞科下跌逾4%，力積電下跌逾3%。不過也還是有族群逆勢抗跌，在龍頭股聯發科領漲下，IC設計族群持續走高，驊訊、聯詠、瑞昱、譜瑞-KY攻上漲停板，巨有科技、聚積上漲逾7%，瑞鼎、鈺太上漲逾6%、天鈺、凌陽創新、義隆、敦泰上漲逾5%。被動元件族群也有買單撐腰，禾伸堂、立隆電、信昌電、鈺鎧攻上漲停板，勤凱上漲逾7%，臺慶科上漲逾5%，國巨*、鈞寶、千如上漲逾4%。