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▲高雄福華推出「中西餐聯合餐券」，每張優惠價1888元，飯店的4家餐廳可使用，包含烤鴨。（圖／高雄福華提供）

和逸飯店‧高雄中山館也有旅展優惠 每人450元吃輕食沙拉吧

▲和逸飯店高雄中山館推出「單人輕食沙拉吧餐券組」，平均每張450元。（圖／記者陳美嘉攝）

五月逢報稅季，繳完稅後荷包縮水，吃飯只能更精打細算，正巧多家飯店推出線上旅展，高雄福華飯店宣布線上旅展優惠，主打「中西餐聯合餐券」每張1888元，可吃到烤鴨、火鍋等；也有「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，平均每張只要550元。和逸飯店‧高雄中山館也有「Cozzi THE Roof」餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組5張，每組分別為2250元與2650元，等於最低每人平均450元暢饗輕食沙拉吧。高雄福華大飯店提到，線上旅展推出超人氣「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，每張每人使用平均只要550元，就能吃到飯店buffet，輕鬆享用自助沙拉吧；另也有「麗香苑假日午晚餐全自助餐券」每套5張4000元，平均每張800元。高雄福華也有「中西餐聯合餐券」，每張優惠價1888元，飯店的4家餐廳可使用，其中以經典江浙菜聞名的江南春，推出人氣招牌「一品明爐鴨」，由主廚桌邊片鴨服務，展現皮脆肉嫩、香氣四溢的經典饗宴。或者Smile One 精緻涮涮鍋雙人火鍋套餐，包含綜合菜盤、上乘海鮮盤、美國雪花牛、台灣梅花豬及每日精緻甜品等。和逸飯店‧高雄中山館也有線上旅展，此次強打坐擁高樓層景觀視野的「Cozzi THE Roof」餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組5張，每組分別為2250元與2650元，等於下殺最低79折，最低每人平均450元，暢饗輕食沙拉吧，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。