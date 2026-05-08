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傳中國將訂購500架波音737 MAX飛機

黃仁勳稱若受邀陪川普訪中是莫大榮幸

美國總統川普（Donald Trump）預計14日至15日出訪北京，與中國國家主席習近平會晤，外媒披露，川普打算邀請多家美國大型企業執行長隨行，包括波音（Boeing）、花旗集團（Citigroup）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon）等都被點名，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也在外傳同行訪中名單之內。對此，黃仁勳未正面證實，但強調「若受邀，那將是一種榮幸」。根據《Semafor》報導，消息人士透露美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等川普政府官員正在物色此次川習會的隨行訪中人員，輝達、波音、蘋果、花旗、埃克森美孚、高通（Qualcomm）、黑石（Blackstone）、Visa等企業的執行長都在口袋名單，且這份名單還可能繼續增加。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）展望川普這趟訪中行時表示，不想與中國針鋒相對、互不相讓導致最終一事無成，「我更願意繼續我們現在正在做的事情，那就是與中國對話」。根據《CNBC》報導，波音與花旗執行長均已受邀陪同川普訪中，且兩人都計劃前往中國，因為波音和花旗在中國皆有業務想要開展。波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）在上月底的財報電話會議上表示，中國可能很快就會向波音訂購「大量」飛機，打破近年來的訂單荒，外傳中國將採購500架波音737 MAX飛機。奧特伯格則直言，波音與中國的任何新協議都「100％取決於」美中關係，包括川習會的成果。花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）之前受訪時則表示，觀察到投資者對中國的興趣正在重新燃起。花旗雖未在中國提供零售銀行業務，但自1902年起便一直在中國市場經營。同樣被點名將陪同川普訪中的還有輝達執行長黃仁勳，黃仁勳本週三接受《CNBC》訪問時表示，「如果受邀，那將是我的榮幸，能代表美國與總統川普一同前往中國，這是莫大的榮幸」。黃仁勳雖未正面回應，但補充說「我們應該讓川普總統宣布他決定要宣布的事」，被認為暗示將會一同訪中，外界相信考慮到AI領域在美中之間的重要性，黃仁勳若缺席川普的中國行，反而才是引人注目的怪事。包括《彭博》與《CNBC》的報導均指出，由於美國與伊朗的戰爭仍未完全結束，北京對於在此時舉行川習會仍感到有所不安，川習會是否能夠如期舉行，仍存在一定的懷疑，但華府持續按照既定行程推動相關計畫。國際智庫米爾肯研究院（Milken Institute）高級研究員主席陳天宗（Curtis Chin）表示，「不預期川習會能取得什麼巨大的突破，但雙方能夠坐下來見面，本身就已是一項非常重要的成就」。