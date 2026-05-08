我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（左）和陳漢典（右）甜蜜蜜月中。（圖／翻攝自Lulu IG@sunnygirl800424）

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年10月登記結婚，兩人近日甜蜜到歐洲度蜜月，旅行到一半，Lulu卻突然蹲在地上痛哭。原來是因為她逛到當地一家複合式店選品店，覺得裡面的東西實在太美，感動到掉眼淚；Lulu更笑說：「老公看到我蹲在地上抱著一顆碎花抱枕痛哭，差點沒嚇死。」貼文曝光後也讓粉絲全笑翻。Lulu今（8）日在IG發文，分享自己蜜月旅行的點滴，「前兩天逛石頭城遇到一個店家老闆，這個老闆看我們在蜜月就順手寫了一張小卡。上面寫著浪漫的小鎮city river - Sorgues，還推薦的我們一家超可愛的甜點店」。他們隔天就順著老闆的推薦，前往當地，結果差點驚掉下巴。原來老闆推薦的城鎮是普羅旺斯著名景點「索格島」，Lulu說當地的河水非常清澈，他們就這樣在河邊看著鴨子游泳看了一個多小時，接著又前往老闆推薦的一間甜點店朝聖。Lulu介紹道：「它是複合式店選品店，且它的甜點好美！我居然逛到哭出來，因為東西太美了的那種感動」。Lulu說自已當下抱著很喜歡的碎花抱枕，蹲在地上痛哭，陳漢典在一旁差點沒嚇死，愣住問她：「欸你幹嘛？」Lulu只能邊哭邊說：｢這⋯太美了！」最後也真的將抱枕買下來，放進真空袋，要壓縮後帶回台灣。Lulu的貼文讓粉絲看了全笑翻，被她浮誇的情緒起伏感染，紛紛留言：「很美的故事」、「看著你們美美的相片和甜甜的笑容，真的感覺都跟著幸福起來了，要一直一直這樣幸福下去噢」、「好美好適合度蜜月的地方」、「完全懂那種哭！美到不知道怎麼表達只能哭出來那種」。