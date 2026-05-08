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台北市今年初發生1起漢他病毒死亡案例，為20多年來首見，引起市民、網友熱議街頭老鼠橫行，更戲稱「安鼠之亂」。值得注意的是，台北市議員許淑華竟在質詢市長滅鼠政策時稱老鼠也是生命，引發網友質疑她「護鼠」。對此，國民黨立委徐巧芯認為，許淑華監督市府滅鼠作為是合理的，但如果是為了「保護老鼠權益」而變成鼠權之母，那就完全搞錯方向。針對網友質疑許淑華護鼠，徐巧芯今受訪表示，其實許淑華的發言一出，她的選民全體譁然。因為無論哪一個縣市遇到有老鼠，當然都要請環保局勤做、勤掃，幫民眾解決問題。沒想到許淑華竟然變成「鼠」淑華，變成了「鼠權之母」。大家就覺得說，民眾正在想方設法要滅鼠、解決老鼠問題，但是卻有議員批判市長的作為會傷害到老鼠的生命權，是在保護鼠權嗎？所以這是不是另外一種的「廢鼠」團體呢？徐巧芯提到，她認為台北市的鼠患問題，當然沒有說是民進黨為了支持沈伯洋出來選而去操作的那麼嚴重。可是整個台灣，還有包含亞洲地區，也因為氣候變遷的關係，老鼠的問題確實應該要被解決。監督市長滅鼠作為是合理的，但理由如果是為了「保護老鼠權益」，這就完全搞錯方向。另外，由於藍委王鴻薇說台北鼠患是綠營側翼自導自演，引網友發起把老鼠抓到後送去她服務處，徐巧芯回應表示，這樣的發言能得到多少一般民眾的認同？況且，王鴻薇的服務處是在住宅社區裡面，隔壁就是國小，若網友主張把老鼠送到她的服務處，這就是在跟松山區的家長、孩子、老師、學校以及住宅區的民眾作對。同時，送老鼠過去恐怕也會有恐嚇的效果，政治攻防不必做到如此程度，否則只會讓大家看不起。