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▲最新統計表揭露，全台女性購屋主力雖集中在40-45歲，但30-35歲的小資女力受惠新青安政策，成長幅度居各年齡層之冠，平均房貸壓力也已跨越900萬元門檻。 （圖／台灣房屋提供）

房貸壓力： 數據顯示，25 歲以上女性平均扛貸金額皆已突破 900 萬元；50 歲以上女性的平均房貸負擔甚至跨越 1,000 萬元 大關 。

產品偏好： 逾 7 成女性偏好電梯大樓，並以 3 年內的新屋為主力 。

現代大家都幾歲買房？最新的數據揭開了有趣的性別差異。根據台灣房屋集團統計 2025 年聯徵中心新增房貸資料顯示，全台購屋主力呈現「男三十成家、女四十不惑」的現象 。然而，受惠於新青安政策利多，30 歲出頭的年輕女性正展現出強大的首購戰力，成為市場中成長最快速的族群 。統計顯示，全台男性申貸者的高峰集中在 30 至 35 歲，占比達 19.7% 。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國人購屋計畫往往與結婚成家的時間表息息相關，由於男性更有成家購屋壓力，因此購屋年齡較早 。相較之下，女性申貸主力則落在 40 至 45 歲，交易佔比達 18.1% 。張旭嵐執行長進一步分析，40 至 45 歲以上的女性多已歷經成家與生育期，累積了一定的職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件 。此外，在家庭財務分配下，夫妻穩定累積收入後，更有機會以太太名義購屋申貸，帶動該年齡層成為穩定主力 。雖然 40 歲是傳統主力，但「年輕女力」正迅速崛起。相較於 2021 年，30 至 35 歲女性購屋占比大幅增加了 2.8 個百分點，是所有年齡層中成長最顯著的族群 。張旭嵐指出，女性購屋力年輕化，除了展現經濟條件提升，也因近年單身、未婚比例增加，讓女性在經濟獨立且家庭負擔較輕下，提早買房升格屋主 。此外，近年受惠於新青安優貸紅利，推動了年輕首購族進場潮，讓女力購屋結構朝向年輕化發展 。現代女性不僅敢買，還很有實力「扛房貸」。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025 年女性平均房貸已達 983 萬元，與男性的差距縮小至不到百萬元 。李家妮經理分析，中高齡女性的購屋需求多延伸至換屋升級或資產配置，對產品條件更為講究，從「能買」轉向「買得更好」 。電梯大樓因具備較佳安全性與管理服務，深受各年齡層女性青睞，尤其是具交通優勢的捷運宅與成熟學區宅，更能滿足長期自住需求 。