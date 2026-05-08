現代大家都幾歲買房？最新的數據揭開了有趣的性別差異。根據台灣房屋集團統計 2025 年聯徵中心新增房貸資料顯示，全台購屋主力呈現「男三十成家、女四十不惑」的現象 。然而，受惠於新青安政策利多，30 歲出頭的年輕女性正展現出強大的首購戰力，成為市場中成長最快速的族群 。
🟡 男女購屋年齡大不同：男三十成家、女四十不惑
統計顯示，全台男性申貸者的高峰集中在 30 至 35 歲，占比達 19.7% 。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國人購屋計畫往往與結婚成家的時間表息息相關，由於男性更有成家購屋壓力，因此購屋年齡較早 。
相較之下，女性申貸主力則落在 40 至 45 歲，交易佔比達 18.1% 。張旭嵐執行長進一步分析，40 至 45 歲以上的女性多已歷經成家與生育期，累積了一定的職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件 。此外，在家庭財務分配下，夫妻穩定累積收入後，更有機會以太太名義購屋申貸，帶動該年齡層成為穩定主力 。
🟡 女力年輕化趨勢：30 歲女性首購族激增
雖然 40 歲是傳統主力，但「年輕女力」正迅速崛起。相較於 2021 年，30 至 35 歲女性購屋占比大幅增加了 2.8 個百分點，是所有年齡層中成長最顯著的族群 。
張旭嵐指出，女性購屋力年輕化，除了展現經濟條件提升，也因近年單身、未婚比例增加，讓女性在經濟獨立且家庭負擔較輕下，提早買房升格屋主 。此外，近年受惠於新青安優貸紅利，推動了年輕首購族進場潮，讓女力購屋結構朝向年輕化發展 。
🟡 扛房貸破 900 萬！女性偏好「電梯大樓」換好屋
現代女性不僅敢買，還很有實力「扛房貸」。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025 年女性平均房貸已達 983 萬元，與男性的差距縮小至不到百萬元 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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統計顯示，全台男性申貸者的高峰集中在 30 至 35 歲，占比達 19.7% 。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國人購屋計畫往往與結婚成家的時間表息息相關，由於男性更有成家購屋壓力，因此購屋年齡較早 。
相較之下，女性申貸主力則落在 40 至 45 歲，交易佔比達 18.1% 。張旭嵐執行長進一步分析，40 至 45 歲以上的女性多已歷經成家與生育期，累積了一定的職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件 。此外，在家庭財務分配下，夫妻穩定累積收入後，更有機會以太太名義購屋申貸，帶動該年齡層成為穩定主力 。
雖然 40 歲是傳統主力，但「年輕女力」正迅速崛起。相較於 2021 年，30 至 35 歲女性購屋占比大幅增加了 2.8 個百分點，是所有年齡層中成長最顯著的族群 。
張旭嵐指出，女性購屋力年輕化，除了展現經濟條件提升，也因近年單身、未婚比例增加，讓女性在經濟獨立且家庭負擔較輕下，提早買房升格屋主 。此外，近年受惠於新青安優貸紅利，推動了年輕首購族進場潮，讓女力購屋結構朝向年輕化發展 。
🟡 扛房貸破 900 萬！女性偏好「電梯大樓」換好屋
現代女性不僅敢買，還很有實力「扛房貸」。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025 年女性平均房貸已達 983 萬元，與男性的差距縮小至不到百萬元 。
- 房貸壓力： 數據顯示，25 歲以上女性平均扛貸金額皆已突破 900 萬元；50 歲以上女性的平均房貸負擔甚至跨越 1,000 萬元 大關 。
- 產品偏好： 逾 7 成女性偏好電梯大樓，並以 3 年內的新屋為主力 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。