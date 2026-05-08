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▲潔潔（如圖）加入啦啦隊Fubon Angels，去年她更挑戰自我，在台北大巨蛋大秀高空特技。（圖／年代提供）

演藝圈天王天后御用的舞導老師「藍波」，多年前發現淋巴上長了一顆1.5公分的惡性腫瘤，歷經60次放射性治療後戰勝病魔。女兒潔潔近日在節目《聚焦2.0》中談到父親罹癌後的轉變，以前他忙起來幾乎凌晨3、4點才回家，形容他「365天有370天都在工作」，但自從生病後逐漸將生活重心轉回家庭與健康，晚上9點便準時睡覺，健康作息被主持人高文音笑虧：「比蔡依林還早睡！」藍波老師在2015年發現罹患淋巴癌，開刀治療後體重一度暴瘦剩下50公斤，女兒潔潔透露早年爸爸長期跟著藝人跑行程，忙起來幾乎凌晨3、4點才回家，且「365天有370天都在工作」。自從生病後爸爸回歸健康生活，現在不僅堅持每天清晨4、5點起床運動、衝浪，晚上9點便準時睡覺，作息非常健康。而潔潔外型甜美，自小習舞的她遺傳爸爸的舞蹈基因，並加入啦啦隊Fubon Angels。去年她挑戰自我，在台北大巨蛋大秀高空特技，徒手攀爬6公尺高長桿，並在高空中完成「扯旗」、「肚臍開花」等高難度動作，震撼全場。潔潔分享幕後秘辛，坦言整場演出極度考驗核心力量，事前更特地密集訓練1、2個月，她表示最辛苦的部分其實不是高度，而是長桿頂端那塊用來支撐身體的小鐵盤，尤其做出「肚臍開花」時，四肢完全騰空，只剩腹部支撐重量，除了需要強大核心，還得忍受腹部被鐵盤壓迫的不適感，敬業態度令人佩服。《聚焦2.0》更多精彩內容將於本週六晚間8點，在年代新聞50頻道播出。