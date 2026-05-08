我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超商有販售空運進口康乃馨，單支售價120元。（圖／7-11提供）

今年康乃馨比去年貴！業者駁：不能拿去年崩盤價相比

台產康乃馨母親節前最高上看500元

景氣好，今年買氣比去年增2成

▲台北花市近期湧入不少民眾購買母親節節慶花卉，店家觀察，今年買氣佳，比去年多2成。（圖／記者周淑萍攝）

母親節5月10日就快到了，讓康乃馨需求升溫，市場花價也跟著上揚，台北花市永進花卉負責人景志銘接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，康乃馨每年在節慶前確實會漲價，近日已漲到一把20枝500元批發價，相較於平日雖是翻倍漲，但景志銘提到今年漲幅算是合理，此外，因為這兩天股市旺，可以感覺民眾下手大方，買氣比去年至少多2成。景志銘指出，若和去年相比，今年康乃馨價格看起來確實較高，但去年市場狀況特殊，當時不只國產康乃馨到貨量多，進口花量也大，導致整體行情大崩盤，價格一度跌到相當低，因此今年若直接與去年低價相比，容易感覺漲幅特別明顯。以目前市場行情來看，景志銘說，台產康乃馨平常約200元一把，近日已漲到最高約500元，比平日價格翻倍以上。不過他補充，若以歷年母親節檔期來看，康乃馨節前從平日價格往上漲，本來就是常見現象。至於進口康乃馨，景志銘表示，進口花價格相對穩定，雖然本來就比台產花貴一些，但因國外農場價格、運費與關稅相對固定，漲幅反而不如台產康乃馨明顯。對於外界傳出今年康乃馨貨量較少、價格因此上漲，景志銘表示，今年產量確實比往年稍微少一點，大約少1至2成，但還沒有到供不應求的程度，市場貨量仍算正常。景志銘說，母親節康乃馨價格雖比平略高，但不是像過年花市或情人節玫瑰價格暴衝，比較像是穩定正常節慶漲幅。景志銘觀察，今年康乃馨買氣比去年好，約成長2成，民眾下手也比去年乾脆，不太會為了一點價差反覆比價。他笑說，可能與近期景氣、股市表現有關，民眾送花意願提高，他笑說：「今年大家對媽媽都很好。」