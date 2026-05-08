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蔣萬安「52%恐是極限」？張益贍酸：穩贏就繼續躺平

2026九合一大選腳步逼近，台北市長選戰提前升溫，根據「新台灣國策智庫」7日公布最新民調，尋求連任的台北市長蔣萬安以52.9%支持度領先，被視為民進黨熱門人選的立委沈伯洋則拿下29.7%。對此，前民眾黨中央委員張益贍認為，雖然蔣萬安目前領先，但52.9%的數據恐怕已經是他的「天花板」。張益贍指出，目前能觀察的台北市長民調其實不多，除了這次「國策智庫」民調外，今年1月底《震傳媒》也曾做過一份民進黨可能人選的調查。不過當時並未納入沈伯洋，而是由綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰，分別與蔣萬安進行比較，因此目前仍難完整觀察長期趨勢變化。不過，張益贍認為，從2份民調交叉比對後，仍可看出一些關鍵訊號，目前沈伯洋的支持度已超越鄭麗君，甚至逼近王世堅，且與王一樣，都有能力把蔣萬安壓制在52%左右。他直言，這代表沈伯洋已成為民進黨檯面上「最強候選人」，尤其現階段民進黨中央尚未正式提名，支持者也還未完全歸隊，待未來整合完成後，其支持度有望超過台北市的政黨支持度。張益贍進一步分析，真正的選戰一旦開打後，蔣萬安勢必將面臨更多市政檢驗與輿論攻防，因此目前52%的支持度，很可能就是他的天花板。他認為，未來沈伯洋與蔣萬安之間的差距，有機會縮小到10個百分點以內，並語帶嘲諷表示，如果蔣萬安真的「狂勝」穩贏的，那就繼續「躺平」即可，也不必太在意近期引發討論的「安鼠之亂」。此次「新台灣國策智庫」民調，調查時間為5月4日至5日，對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，採市話調查方法，，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.96個百分點。