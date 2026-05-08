知名美式賣場好市多（Costco）向來被視為區域機能的強心針，但在房市趨冷的大環境下，「好市多宅」的光環似乎正逐漸褪去 。根據住商機構最新觀察實價登錄數據，全台 15 家好市多（含規劃中門市）周邊房價大多呈現盤整或下跌態勢 。其中，台南北區的台南店表現最令人意外，平均成交單價從每坪 33.8 萬元重挫至 30.9 萬元，跌幅高達 8.6%，居全台之冠 。
🟡 全台好市多房價大盤點：僅雙北兩店逆勢抗跌
根據統計顯示，全台 15 家好市多周邊房價多數走跌 。2025 年僅有台北內湖店與新北汐止店分別略漲 1.7% 與 4.8%，其餘如桃園南崁店大跌 8.5%，新竹店也下滑 5.9% 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，汐止與內湖店能抗跌保值，主因是受惠於內科、南軟及矽科等科技園區的外溢效應，加上汐止店有已開工的汐東捷運等建設前景，支撐了高階主管與科技族群的剛性需求 。賴志昶提醒，隨著房市進入冷靜期，購屋族趨於理性，若區域僅有單一賣場話題，恐難以支撐整體房價 。
🟡 台南二店進駐東區 副都心建設＋加油站利多曝光
儘管台南北區的台南店房價重摔，但台南房市仍有新焦點 。好市多台南二店預計落腳東區生產路與崇聖路口 。該區 2025 年均價約 33.5 萬元，雖微幅盤整 5.4%，但區域潛力仍被看好 。
住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，台南二店位處「南台南副都心」重劃區，具備多重利多：
🟡 2026 全台好市多加油站服務據點一覽
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據統計顯示，全台 15 家好市多周邊房價多數走跌 。2025 年僅有台北內湖店與新北汐止店分別略漲 1.7% 與 4.8%，其餘如桃園南崁店大跌 8.5%，新竹店也下滑 5.9% 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，汐止與內湖店能抗跌保值，主因是受惠於內科、南軟及矽科等科技園區的外溢效應，加上汐止店有已開工的汐東捷運等建設前景，支撐了高階主管與科技族群的剛性需求 。賴志昶提醒，隨著房市進入冷靜期，購屋族趨於理性，若區域僅有單一賣場話題，恐難以支撐整體房價 。
儘管台南北區的台南店房價重摔，但台南房市仍有新焦點 。好市多台南二店預計落腳東區生產路與崇聖路口 。該區 2025 年均價約 33.5 萬元，雖微幅盤整 5.4%，但區域潛力仍被看好 。
住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，台南二店位處「南台南副都心」重劃區，具備多重利多：
- 交通優勢：鄰近鐵路地下化後的南台南車站 。
- 明星學區：周邊擁有崇明國中、崇明國小等明星學校 。
- 便利機能：鄰近巴克禮公園、崇明商圈及台南市立醫院 。
- 加油站服務：台南二店規劃設置加油站，預計最快 2028 年完工，將提供汽柴油與長軟管雙側加油服務 。
🟡 2026 全台好市多加油站服務據點一覽
- 目前好市多加油站營業時間為 7:00~23:00，提供汽柴油與長軟管便於雙側加油服務 ：
- 新莊店：新北市新莊區建國一路 138 號
- 中壢店：桃園市中壢區民族路六段 508 號
- 北台中店：台中市北屯區敦富路 366 號
- 台南二店：東區生產路基地（規劃中，預計 2028 年完工）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。