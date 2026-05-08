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▲住商機構彙整實價登錄數據顯示，全台 15 間好市多（含規劃中）周邊房價多呈現盤整或下跌。其中台南店跌幅 8.6% 居全台之冠，僅內湖與汐止店在科技園區效應下逆勢抗跌。（圖／住商機構提供）

交通優勢：鄰近鐵路地下化後的南台南車站 。

明星學區：周邊擁有崇明國中、崇明國小等明星學校 。

便利機能：鄰近巴克禮公園、崇明商圈及台南市立醫院 。

加油站服務：台南二店規劃設置加油站，預計最快 2028 年完工，將提供汽柴油與長軟管雙側加油服務 。

目前好市多加油站營業時間為 7:00~23:00，提供汽柴油與長軟管便於雙側加油服務 ：

新莊店：新北市新莊區建國一路 138 號

中壢店：桃園市中壢區民族路六段 508 號

北台中店：台中市北屯區敦富路 366 號

台南二店：東區生產路基地（規劃中，預計 2028 年完工）

知名美式賣場好市多（Costco）向來被視為區域機能的強心針，但在房市趨冷的大環境下，「好市多宅」的光環似乎正逐漸褪去 。根據住商機構最新觀察實價登錄數據，。其中，台南北區的台南店表現最令人意外，平均成交單價從每坪 33.8 萬元重挫至 30.9 萬元，跌幅高達 8.6%，居全台之冠 。根據統計顯示，全台 15 家好市多周邊房價多數走跌 。2025 年僅有台北內湖店與新北汐止店分別略漲 1.7% 與 4.8%，其餘如桃園南崁店大跌 8.5%，新竹店也下滑 5.9% 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，。賴志昶提醒，隨著房市進入冷靜期，購屋族趨於理性，若區域僅有單一賣場話題，恐難以支撐整體房價 。儘管台南北區的台南店房價重摔，但台南房市仍有新焦點 。好市多台南二店預計落腳東區生產路與崇聖路口 。該區 2025 年均價約 33.5 萬元，雖微幅盤整 5.4%，但區域潛力仍被看好 。住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，台南二店位處「南台南副都心」重劃區，具備多重利多：目前該重劃區新案已站穩 4 字頭，部分個案甚至達 5 字頭 。雖然近期受政府打房影響導致中古市場盤整，但大型賣場與加油站進駐，未來房市發展仍具前景 。