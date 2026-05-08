知名美式賣場好市多（Costco）向來被視為區域機能的強心針，但在房市趨冷的大環境下，「好市多宅」的光環似乎正逐漸褪去 。根據住商機構最新觀察實價登錄數據，全台 15 家好市多（含規劃中門市）周邊房價大多呈現盤整或下跌態勢 。其中，台南北區的台南店表現最令人意外，平均成交單價從每坪 33.8 萬元重挫至 30.9 萬元，跌幅高達 8.6%，居全台之冠 。  

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🟡 全台好市多房價大盤點：僅雙北兩店逆勢抗跌

根據統計顯示，全台 15 家好市多周邊房價多數走跌 。2025 年僅有台北內湖店與新北汐止店分別略漲 1.7% 與 4.8%，其餘如桃園南崁店大跌 8.5%，新竹店也下滑 5.9% 。  

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，汐止與內湖店能抗跌保值，主因是受惠於內科、南軟及矽科等科技園區的外溢效應加上汐止店有已開工的汐東捷運等建設前景，支撐了高階主管與科技族群的剛性需求 。賴志昶提醒，隨著房市進入冷靜期，購屋族趨於理性，若區域僅有單一賣場話題，恐難以支撐整體房價 。  

▲住商機構彙整實價登錄數據顯示，全台 15 間好市多（含規劃中）周邊房價多呈現盤整或下跌。其中台南店跌幅 8.6% 居全台之冠，僅內湖與汐止店在科技園區效應下逆勢抗跌。（圖／住商機構提供）
▲住商機構彙整實價登錄數據顯示，全台 15 間好市多（含規劃中）周邊房價多呈現盤整或下跌。其中台南店跌幅 8.6% 居全台之冠，僅內湖與汐止店在科技園區效應下逆勢抗跌。（圖／住商機構提供）
🟡 台南二店進駐東區　副都心建設＋加油站利多曝光

儘管台南北區的台南店房價重摔，但台南房市仍有新焦點 。好市多台南二店預計落腳東區生產路與崇聖路口 。該區 2025 年均價約 33.5 萬元，雖微幅盤整 5.4%，但區域潛力仍被看好 。  

住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，台南二店位處「南台南副都心」重劃區，具備多重利多：

  • 交通優勢：鄰近鐵路地下化後的南台南車站 。  
  • 明星學區：周邊擁有崇明國中、崇明國小等明星學校 。  
  • 便利機能：鄰近巴克禮公園、崇明商圈及台南市立醫院 。  
  • 加油站服務：台南二店規劃設置加油站，預計最快 2028 年完工，將提供汽柴油與長軟管雙側加油服務 。  
目前該重劃區新案已站穩 4 字頭，部分個案甚至達 5 字頭 。雖然近期受政府打房影響導致中古市場盤整，但大型賣場與加油站進駐，未來房市發展仍具前景 。

🟡 2026 全台好市多加油站服務據點一覽

  • 目前好市多加油站營業時間為 7:00~23:00，提供汽柴油與長軟管便於雙側加油服務 ：  
  • 新莊店：新北市新莊區建國一路 138 號   
  • 中壢店：桃園市中壢區民族路六段 508 號   
  • 北台中店：台中市北屯區敦富路 366 號   
  • 台南二店：東區生產路基地（規劃中，預計 2028 年完工）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...