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安全管理目的：診所內設有攝影設備是基於安全管理、現場紀錄及維護公共秩序之目的，且均為公開可見 。 非針孔器材：現場攝影設備均為一般可辨識設備，並非隱藏式或針孔攝影器材，強調絕無刻意隱瞞或秘密偷拍 。 合法維護權益：診所一向遵守政府法令以促進醫療安全，全力維護客人的健康與權益 。

▲日前愛爾麗診所才爆出全台多間分店裝設微型針孔，集團總裁常如山（圖）遭羈押禁見，如今光澤診所也陷類似疑雲，情節被檢警形容為「愛爾麗 2.0」。（圖／NOWNEWS資料照）

（14:03 更新，新增光澤診所聲明）醫美界偷拍風暴愈演愈烈！繼愛爾麗集團爆出在 18 間診所裝設偽裝成煙霧偵測器的微型針孔，愛爾麗總裁常如山遭羈押禁見後，知名連鎖醫美「光澤診所」也接力爆出偷拍疑雲 。新北地檢署接獲檢舉後，今（8）指揮警方會同新北市衛生局，稽查行動由原先的板橋 2 分店擴大至新北共 5 間分店 。對此，光澤診所總部迅速發出 3 點聲明回應，強調診所內攝影設備均合法且公開 。檢警接獲民眾舉報，指稱光澤診所疑似出現與愛爾麗案雷同的「微型針孔監視器」 。今日上午，板橋警分局與新北市衛生局兵分多路，針對新北市境內 5 間門市執行聯合稽查，名單包括：板橋中山店、板橋館前店、三重正義店、三峽北大店、新莊幸福店 。針對疑似裝設偽裝型針孔的指控，光澤集團總部發表正式聲明澄清：光澤診所是國內知名度極高的醫美品牌，全台共有 14 間分店，其中新北市就占了 5 間 。今日遭搜索的板橋兩家門市皆為品牌核心據點。隨著檢警進入診所清查，不少預約諮詢的病患感到震驚，擔憂過去在診間或更衣室的影像可能外洩。對此，光澤診所目前正配合檢警調查，至於詳細案情與是否真有偷拍器材，仍待新北地檢署進一步釐清 。