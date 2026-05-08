我是廣告 請繼續往下閱讀

地緣政治衝擊 貨運先恢復、協助物資進出

▲阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王。（圖／阿聯酋航空提供）

燃油避險布局至2029年 機隊擴張持續推進

SkyCargo貨運成長3% 航網持續擴大

阿聯酋航空今公布年度財務報告，儘管財務年度最後一個月面臨全球航空業營運中斷與地緣政治挑戰，但獲利、營收與現金資產表現仍創下歷史新高，再次成為全球獲利最佳的航空公司。集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王指出，前11個月，集團整體營運表現十分強勁，市場對產品與服務的需求旺盛，推動營收持續成長。截至今年3月底，阿聯酋航空集團稅前淨利創歷史新高，年增7%至2,084億台幣（244億迪拉姆、66億美元）， 稅前淨利率達2%；總營收達1兆2,855億元（1,505億迪拉姆、410億美元），較去年成長3%。現金資產達596億迪拉姆也創歷史新高。阿聯酋航空也宣布向集團持有人杜拜投資公司（ICD）發放35億迪拉姆（10億美元）股息。謝赫阿哈邁德指出，2月28日區域軍事局勢中斷了波灣地區與阿拉伯聯合大公國的航空交通，造成重大影響。目前已逐步恢復在杜拜國際機場（DXB）的營運，雖客運運能尚未完全恢復至營運中斷前水準，但貨運運能已迅速提升，協助重要物資順利進出並轉運阿拉伯聯合大公國。阿聯酋航空目前的燃油避險策略已規劃至2028-29年度，同時以強勁的現金儲備迎接2026-27年度，持續各項發展計畫，而無需採取短期且激烈的成本控制措施。新機交付與機隊改裝計畫將繼續進行，同時也會持續投資新設施與設備。2025-26年度，阿聯酋航空客運與貨運總運能成長1%，達606億可用噸公里數（ATKM）；新增峴港、杭州、暹粒與深圳4個航點。截至財務年度結束，機隊總數達277架，平均機齡為10.8年。另在2025杜拜航空展期間，阿聯酋航空追加總值414億美元的新機訂單，包括65架波音777-9與8架A350-900客機。截至3月底，阿聯酋航空待交付新機共367架，包括54架A350客機、270架波音777X、35架787客機及8架777F貨機，預計將陸續交付至2038年。此外，去年11月阿聯酋航空宣布與Starlink合作，導入機上高速Wi-Fi 服務。截至2026年3月底，已有21架飛機完成Starlink安裝，未來亦將持續擴大導入機隊。而215架的機隊改裝計畫，已有91架完成客艙全面升級，導入最新機上產品與豪華經濟艙。貨運部分，阿聯酋航空SkyCargo在2025-26年度表現亮眼，全年運送貨量達240萬噸，較去年成長3%。全年營收達162億迪拉姆（44億美元），佔阿聯酋航空總營收12%。受市場壓力以及關稅對全球貿易、特別是電子商務的影響，每貨運收益噸公里數（FTKM）之貨運收益率下降3%。貨運本年度新增曼谷、布達佩斯、列日與東京成田等貨機航點，貨機航網擴展至44個據點，並持續增加既有貨機航線班次，並持續拓展卡車運輸網絡。截至3月底，阿聯酋航空SkyCargo共擁有13架波音777F貨機，並將交付8架新機。憑藉雄厚的現金餘額與營運現金流，阿聯酋航空在2025-26年度已全面履行所有合約義務，包括飛機預付款及到期融資負債。截至3月31日，現金儲備達549億迪拉姆（150億美元）。阿聯酋航空持續透過簡易遠期合約對沖布蘭特原油價格及煉油利潤的波動風險，並以長期利率避險工具減輕利率波動影響。基於全球營運面臨顯著匯率風險，阿聯酋航空亦持續透過外匯選擇權、遠期合約及自然避險等方式管理匯率風險，以系統化方式確保在波動的市場環境下，現金流依然具有可預測性，進一步強化財務的穩定性。