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民眾黨立法院黨團今（8）日於立法院闖關《醫療法》修正草案，要強制衛福部必須把「三班護病比」納入醫療機構設置標準，並規定罰則，若醫療機構累計達3次未改正，最重可遭罰停業1年。民眾黨立委邱慧洳今表示，適逢5／12護理師節，要將三班護病比入法，送護理師一份大禮。護理人員都是燃燒自己、照亮別人，用熱情在支撐醫療體系，絕對值得更好的對待。而三班護病比增定在《醫療法》第12條第4項，強制衛福部必須把三班護病比標準納入醫療機構設置標準；另外，設立諮詢委員會的機制，是為避免衛福部規範護理人員的人力配置，當衛福部要針對該做更動，就必須組成諮詢委員會做檢討，也能讓護理人員的心聲被聽見。民眾黨版本也增加罰則，邱慧洳提到，罰則有3個層次，分別是地區醫院、醫院，和醫學中心，各自有不同金額的罰則。地區醫院處25萬以上、50萬以下罰鍰；醫院處50萬以上、100萬以下罰鍰；醫學中心處100萬以上、200萬以下罰鍰。得按次連續裁罰，累計3次未改正的話，將處以1個月以上、1年以下的停業處分。針對罰則內容，邱慧洳認為，醫界不必過度害怕，若都有按照三班護病比標準配置人力，罰則永遠不會啟動，修法草案也有給醫界改善緩衝空間。雖原有獎勵制度很棒，但罰則也要同步進行、雙管齊下，才能把護理人員人力配置到理想狀態。民眾黨團總召陳清龍則表示，三班護病比是前黨主席柯文哲的主要政見，民眾黨秉持對護理人員血汗工作環境、低薪高工時狀況的關心，提出三班護病比入法的《醫療法》修正草案版本。