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荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日傳出漢他病毒疫情，已有3人死亡，世界衛生組織（WHO）證實屬於可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes virus，ANDV），過程一度傳出疑似有台灣旅客搭乘該艘郵輪，但隨後疾管署表示應為誤傳。而在其他東南亞國家，也高度留意是否有自家國民曾搭過「宏迪斯號」。根據馬來西亞《光明日報》報導，新加坡確認有2人為該郵輪的船員，身為與新加坡往來非常密切的鄰國，馬國衛生部今（8日）已直接聯繫星國衛生當局，確認前述2名船員並未感染漢他病毒，目前也正積極展開接觸者追蹤工作。馬國衛生部長​​、拿督斯里祖基菲里阿末（Dzulkefly Ahmad）表示，該郵輪沒有任何馬來西亞人，呼籲民眾無須恐慌。不過，儘管目前情況受到控制，也沒有涉及馬來西亞公民，但馬國衛生部仍會持續、密切監控全球及區域疫情發展，確保國家邊境防線、衛生體系維持最高戒備水準。