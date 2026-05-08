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郵件卡關爆量！掛號信等一週還沒到 員工一天接百通電話挨罵

▲中華郵政斥資超過200億元打造的A7郵政智慧物流園區，本月4日正式啟用後卻爆出郵件大塞車、人力調度混亂與設備故障等問題。（圖／記者李青縈攝）

砸數億元建智慧園區！中華郵政設備頻故障、人力協調出問題

▲中華郵政基層員工透露，大批郵件卡在處理中心，電話遭民眾打爆，一天接百通查件電話成為日常。（圖／記者葉政勳攝）

中華郵政道歉了！承認A7園區新上線大出包：已加派人力支援

▲中華郵政表示，目前屬於新設備與新流程磨合階段，已要求工程師待命、增加委外與加班人力，同時向受影響民眾致歉，強調郵件處理正逐步恢復正常。（圖／記者陳致宇攝）

中華郵政斥資超過200億元打造的A7郵政智慧物流園區，4日正式啟用後卻爆出郵件大塞車、人力調度混亂與設備故障等問題，有基層員工抱怨，每天接上百通電話被追問「郵件去哪裡」，甚至有掛號信一週仍未送達，盼中華郵政董事長王國材出面致歉說明。對此，中華郵政出面道歉，並坦言目前仍屬系統調整期，已加派人力、啟動應變機制，並優先處理掛號與延誤郵件。A7郵政智慧物流園區啟用後，許多基層員工陸續在臉書社團「郵局郵政全民開講」發文訴苦，透露近期最常被問到的問題就是「郵件到底去哪了？」不少民眾發現信件、包裹遲遲沒送達，甚至有掛號信寄出一週還沒收到，電話也打不進處理中心，只能不停向郵局查詢。員工指出，許多客人以為郵件還卡在郵局內部，但實際上大量郵件早已送進A7處理中心，只是後續刷讀、分流與配送流程大亂，導致整體進度停滯。不少同仁一天接上百通電話，不只被追問郵件流向，還遭民眾抱怨、責罵，壓力非常大。A7園區原本主打「全方位智慧物流與電商產業基地」，但實際運作後，數億元自動化設備卻接連出狀況。基層透露，大量包裹卡在輸送帶上，甚至出現包裹毀損情形，一旦機器異常，郵件又得整批送回原處重新處理，導致流程時間大幅拉長。此外，幾十萬封郵件集中送往園區後，平信與掛號郵件也因作業延誤出現嚴重塞車。員工表示，A7園區啟用後吸走大量人力，導致原本台北地區工作人員幾乎減半，加上部分調派人員訓練不足、作業流程尚未熟悉，各單位無法有效協調，許多人只能一路加班到清晨趕工。不少員工質疑，第一線每天承受民眾怒火，卻得不到明確處理指引，甚至各單位之間互相推責，因此希望董事長王國材親自出面回應並向民眾道歉。針對外界質疑，中華郵政郵務處回應，A7北台灣郵件作業中心目前仍屬啟用初期，新設備上線與作業流程轉換期間，人員與系統都還在調整與熟悉，因此才會出現短暫性波動。中華郵政表示，5月6日確實有部分包裹與掛號郵件，無法在收寄當日完成封發，恐影響原本承諾的投遞時效，對此也向民眾致歉。目前已啟動多項改善措施，包括採取先進先出原則、要求設備廠商工程師待命維修、現場人員加班處理、增加委外人力，並同步動員鄰近郵局支援，以提升整體郵件處理效率。整體作業已逐步恢復正常，後續也會持續掌握郵件處理進度，優先消化受影響郵件，盡快恢復正常投遞時效。