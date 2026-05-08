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▲永達保經總經理特助吳柏瑨建議，5月是陪同母親檢視保障最佳時機，進行保單健檢可依循3方向逐步完善保障架構。（圖／永達保經提供）

5月母親節將至，許多子女正忙著挑選禮物。然而，在台灣正式邁入「超高齡社會」的2026年，最好的孝順或許不是一頓大餐，而是一份能確保母親晚年尊嚴的防護網。面對日益嚴峻的醫療通膨與長壽風險，專家建議，子女陪同母親進行深度「保單健檢」，針對晚年最重要的2大風險長照與長壽，從3大面向進行調整及規畫。根據最新統計，2026年台灣65歲以上高齡人口已占總人口20%，達467萬3155人，每5人中就有1位長者。雖然政府於今年正式推動「長照3.0」，擴大服務據點並納入更多受惠對象，但其資源仍多集中於基礎照護與喘息服務，而且國人平均壽命已超過80歲，其中約有8.4年是不健康狀態，需要長期照護；而且65歲以上長者中，更有超過一半患有3種以上的慢性疾病。伴隨醫療科技進步，微創手術、達文西手臂等技術日漸普及，帶動醫療開銷持續攀升。永達保經總經理特助吳柏瑨呼籲，過去10年來，醫療服務類物價指數每年都上漲，2024年3月醫療服務類通膨率甚至高達4.47%。若僅依賴基本社福制度，當面臨需要新式技術、特殊輔具、標靶藥物或高品質自費病房時，晚年生活往往只能在受限的資源中「將就」，而非依照個人意願進行「選擇」。永達保經建議，5月是陪同母親檢視保障的最佳時機，進行保單健檢時可從3大面向，逐步完善保障架構。一、盤點舊有缺口：許多母親早年投保的實支實付或手術險，額度可能已難以應對現今動輒數10萬元的微創手術費用。二、建立長照保障：評估失能險與長照險的配置。然而，長照險常受限於體況與年齡門檻，對於已進入高齡或有輕微體況的母親，單靠轉嫁風險可能有所不足。三、啟動增額壽險補位： 針對保障不足之處，永達建議利用「增額終身壽險」作為核心後援，其特點在於，繳費期滿後，保額與保單價值準備金會隨時間「複利增值」，具備緊急預備金、退休金補位及失能保障延伸功能。對於年輕族群（如孫輩），若提早規劃，更能以低成本鎖定高額保障；對於母親，則是透過資產累積，確保即便在失能險給付之外，仍有足夠財力支應最優質的醫療選擇。