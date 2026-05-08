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台灣民眾黨中央委員江和樹前陣子高調推薦前中央黨部發言人楊寶楨參選下屆台中市議員，但他今天上網路節目時，公開表示不再挺「寶寶」，理由是看不到楊寶楨的企圖心，「別人想當戰將，不能只有我在努力」，楊寶楨寧可狂上綠媒節目、形塑受害者的人設，也不跑選區做宣傳，「我很擔心若真的徵召，她會突然決定不選。」江和樹4月24日與楊寶楨一起上黃光芹的《中午來開匯》網路節目，力挺楊寶楨代表民眾黨參選台中市東南區，爭取國民黨立委羅廷瑋留下的支持族群。今（8）日江和樹獨自上黃光芹另一網路節目《品觀點》卻大爆料，透露不再支持楊寶楨參選台中市議員。江和樹說，他至今仍認為以楊寶楨的條件，有實力在東南區當選，4年前羅廷瑋在此拿下第一高票，但下屆本區的藍綠參選人都難以吸納羅廷瑋的支持者。無奈他3月喊出支持寶寶選東南，到目前為止沒見到她勤跑選區宣傳，也不曾在社群發表對台中的政見或看法，最慘的是「黨中央說楊寶楨從不曾來接觸，只有我一個人在喊」。江和樹認為，要當戰將就該拿出態度，楊寶楨對黨中央比他還熟，無論是中央黨部或台中市黨部都沒主動接觸，還一直上節目製造一種「他們都欺負我、我被苛待卻不敢講」的情境，叫民眾黨支持者如何挺下去？他很想問楊寶楨「如果黨對妳這麼不好，你為什麼還在這裡」？黃光芹也說，這陣子楊寶楨頻上偏綠政論節目，看到別人隱諷民眾黨內曖昧關係、買官賣官傳聞，都不主動為黨辯護，輪到自己講話時，只不斷說被內鬥的事。一名宣稱想參選的人不在選區起跑、讓黨看到自己的決心毅力，卻滯留冷氣房當攝影棚裡的話題女王。她抱怨中央把門關起來、台中市黨部主委陳清龍和中央踢皮球，難道是在預埋「一切都是民眾黨卡她、鬥她」的伏筆？江和樹說，黨中央和陳清龍一直在等楊寶楨表達參選意願，她自己不去談，叫黨怎麼徵召？楊寶楨若不斷向綠傾斜，就算把民眾黨搞倒，國民黨也不敢收這種「背骨的人」，到時候理所當然去民進黨，「我會怕耶！如果她一直是這種態度，黨真的徵召後，會不會突然決定不選？」