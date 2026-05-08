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立法院會今（8）日將處理攸關對美軍購的國防特別條例草案，國民黨團總召傅崐萁今和全體藍委召開記者會表示，強烈支持對美軍購，藍白將共提版本，總金額將匡列新台幣7800億元。而一旁的藍委徐巧芯則於會後受訪表示，其實整體規模應該是達到8400億美元，相信這個規模能滿足建軍國防的需求；對此，桃園市議員凌濤也表示，「此次藍白共識法案，更證明我們願意在最合理、最務實的範圍內，展現守護國家的決心，懇請大家支持。」凌濤今日在臉書發文表示，謝謝黨中央及藍白立院黨團支持「7800億＋600億」的國防軍購預算，總計達8400億元，8400億的整體規模，正好介於他與徐巧芯委員所主張的版本之間，也與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕所支持的方向一致，「感謝各界共同努力，國民黨再次向台灣人民清楚表達：我們堅定支持中華民國國家安全與國防防衛能力。」凌濤強調，「除了7800億元特別預算外，我們主張的重要軍事項目，也已納入115年度國防常規預算之中，包括魚叉飛彈、臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）等相關計畫，總額約600億元，我們同樣全力支持。因此，外界不必刻意操作『低於8000億』的說法，因為實際支持規模遠高於此。」除此之外，凌濤指出，未來包括愛國者飛彈、地獄火飛彈，以及相關反無人機防空系統；乃至於朝向「跨越至現代化的積極嚇阻」建軍方向，包括Link-22、E-2D預警機與盟友即時共享戰場資訊，PAC-3 MSE、MH-60R反潛直升機等具備挺過第一擊的防衛能力，以及JASSM-ER、LRASM等戰區外遙攻武器系統，我們都會持續支持，強化國軍整體戰力。凌濤續指，「同時，我們也強調在1.25兆國防特別條例中，刪減部分自製與商購項目。因為相關項目本就應回歸一般年度預算編列，接受更嚴格、透明的監督與審查，才能有效防堵不肖業者介入的空間。」凌濤表示，「一路走來，我們始終堅持保衛台灣、支持中華民國國防。此次藍白共識法案，更證明我們願意在最合理、最務實的範圍內，展現守護國家的決心，懇請大家支持。」