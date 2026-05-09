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▲EXO現在以五人體制（Chanyeol、D.O.、Kai、Suho、Sehun）活動中。（圖／IG@weareone.exo）

▲EXO睽違6年來到台北小巨蛋開唱，掀起粉絲搶票潮。（圖／IG@weareone.exo）

韓國男團EXO今（9）晚回到台北小巨蛋開唱，讓大批EXO-L（粉絲名）早已陷入搶票與備戰模式，這次演唱會不只是EXO睽違6年重返台北小巨蛋，更是成員歷經當兵空白期、團體重整後，以5人體制（Chanyeol、D.O.、Kai、Suho、Sehun）歸來的重要里程碑，《NOWNEWS今日新聞》為您整理演唱會亮點，出道曲〈MAMA〉音樂一下就起雞皮疙瘩；新專輯《Reverxe》主打歌〈CROWN〉開箱；黑西裝環節太性感，Kai甚至被粉絲說「不敢直視！」EXO自成軍以來歷經多次成員變動，近年又碰上兵役空白期，然而退伍後CBX（Chen、伯賢、Xiumin）成員又因和SM娛樂合約喬不攏，導致他們這次並沒有加入睽違多年的團體回歸中，因此現在團體以Chanyeol、D.O.、Kai、Suho、Sehun五人體制重新展開巡演，再加上EXO上一次站上台北小巨蛋已經是2019年，如今時隔6年再度來台，讓期待值飆到最高點。而本次演唱會，EXO選擇演唱出道曲〈MAMA〉作為演唱會開場，雖然人數不像過往那麼多，不過熟悉的旋律一下，依舊讓許多現場的粉絲雞皮疙瘩掉滿地。而選擇演唱〈MAMA〉開場，也像是在呼應本次新專輯的重生主題《Reverxe》，向全世界宣布EXO的王者歸來。EXO日前推出全新正規專輯《Reverxe》，象徵「Reverse（逆轉）」、「Rebirth（重生）」概念，因此巡演最大的亮點之一，就是新歌舞台終於正式曝光，包括主打歌〈CROWN〉，收錄曲〈Crazy〉、〈Moonlight Shadows〉等歌曲，讓《Reverxe》整體世界觀更加完整。而EXO的超經典代表作〈Tempo〉、〈Ko Ko Bop〉、〈CALL ME BABY〉、〈LOVE ME RIGHT〉、〈Growl〉等神曲，也都在歌單之中，超嗨回憶殺貫穿全場。第三個亮點，則是EXO「顏值天花板」的舞台魅力，尤其首爾場曝光的西裝環節，Kai跳〈Playboy〉時被粉絲形容「看現場舞台像在犯罪」，更有海外粉絲幽默形容他像是「上輩子拯救過國家的人」，證明EXO即使出道13年，氣場仍永遠不輸陣。EXO宣布展開全新世界巡演《EXO PLANET #6 EXO’rizon》，自4月起從首爾開跑，陸續前往名古屋、大阪、東京等亞洲大城市，而台灣場將於5月9日、10日在台北小巨蛋、7月18日在高雄巨蛋北高開唱，如今將舉辦睽違6年的台北演唱會，讓大家相當期待EXO會不會準備限定驚喜橋段，在小巨蛋創造全新回憶。