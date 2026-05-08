台北市今年初發生1起漢他病毒死亡案例，為20多年來首見，引起市民、網友熱議街頭老鼠多，台北市府環保局則開始投藥滅鼠，不過，網友又質疑台北市恐「遍地老鼠藥」傷害毛小孩、猛禽。對此，北市府研考會主委殷瑋今（8）日說明，老鼠藥分為一般用和特殊用，民眾花小錢就可在五金行、雜貨店取得一般用藥，而規定民眾可以取得哪種藥的主管機關是環境部，他因此質疑，環境部又在幹嘛呢？

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針對民眾「恐傷害毛小孩」的疑慮，殷瑋今發文強調，環保局是專業消毒班，放藥也會優先使用鼠餌站，確保毛小孩不會吃到，若環境有特殊需求，譬如說鼠洞，消毒班也會把藥妥當遮蔽，投藥都是遵循標準程序。

另外，殷瑋指出，五金行、雜貨店都有賣老鼠藥，民眾只要花100塊就買得到，如果路邊真的看到老鼠藥，那很有可能不是專業人士放的。一般民眾在五金行、雜貨店都可以買到老鼠藥，而根據法規，老鼠藥又分一般環衛款和特殊款，民眾隨手可以取得一般藥，則是源自環境部的規範，那環境部又在幹嘛呢？


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...