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天使哈士奇被棄養！猛爬收容所屋頂想找主人

▲有隻名叫露娜（Luna）的哈士奇被發現流落街頭，收容所尋找多日牠的原主人都失敗。（圖／Adams County Pet Rescue臉書）

志工推測，露娜時常爬上收容所屋頂可能是為了觀察周圍一切，並找到飼養牠的原主人，認為或許正是因為露娜精力旺盛、愛攀爬，主人才決定不養她。

疑太好動被棄養！哈士奇苦候1年入寄養家庭迎曙光

▲露娜被送入寄養家庭中，憑藉親和的個性，與其他狗狗都能友好相處。（圖／Adams County Pet Rescue臉書）

美國有隻哈士奇名叫「露娜（Luna）」因流落街頭被送往收容所，性格親人的露娜，在收容所已經長達1年沒人願意認養，好在已由寄養家庭接手照顧，並適應良好，有機會找到新的家人。根據外媒《infobae》報導，美國華盛頓州有隻名叫露娜（Luna）的哈士奇被發現流落街頭，亞當斯郡寵物救援中心（Adams County Pet Rescue）獲報後隨即接手安置，並花費多天想找尋牠的原飼主，但都無功而返，始終沒有人出面認領。露娜在進入收容所後，瞬間成為工作人員注目焦點，主要是因露娜多次逃獄，才剛來到收容所幾天就自行脫逃，甚至還爬上屋頂四處張望。露娜頻爬屋頂的行徑持續數個月，後續露娜狀況也沒有改善，讓收容所的人決定安排牠接受訓練。志工提到，露娜個性好、精力旺盛，懂得與人和其他動物相處，但已經長達1年期間沒人願意領養牠。但近年也傳出好消息，露娜在收容所待了多日，終於被送入寄養家庭中，由一名女子布里安娜（Brianna）和其男友賈斯汀（Justin）協助照顧牠。布里安娜表示，露娜在寄養家庭中與其他狗狗都能友好相處，並遇到幾位對露娜感興趣的人有意願領養，或許不久之後露娜就能迎來新的狗生！