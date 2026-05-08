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▲11 歲的周柏霖（右）展現大方一面，對著「白奶奶」送上超萌一吻，逗得全場哄堂大笑。（圖／民視提供）

白冰冰慶生驚喜不斷！適逢生日與母親節，《超級冰冰Show》錄影現場笑聲連連，民視團隊驚喜送上「陽帆猛男靠枕」讓她愛不釋手。在慶生環節中，白冰冰一時興起對子弟兵郭忠祐、周柏霖大方「索吻」，只見兩人當場獻吻，沒想到她隨即不按牌理出牌，轉向陽帆討親親，引來全場鼓譟「嘴對嘴」，讓陽帆哭笑不得一個箭步親了白冰冰一下，並祝福她生日快樂。民視團隊感謝冰冰姐在《超級冰冰Show》無時無刻都像個嚴母盯場，全素顏沒化妝坐在場邊看著大家彩排，為了感謝她別送上「陽帆猛男靠枕」。只見白冰冰抱著貼上陽帆頭像的猛男六塊肌娃娃出場，讓他看了忍不住笑說：「本尊在這裡直接叫我抱就好。」兩人一搭一唱笑翻眾人。此外，冰冰家族還準備了麻將蛋糕與母親節花束，感謝冰冰姐的提攜與照顧，五月也是白冰冰的生日月，她與郭忠祐、「超級孩子王」周柏霖一同慶生，沒想到白冰冰突然拿起麥克風說「親一下」，郭忠祐搞笑看了左右發現沒有救兵，硬著頭皮親了「家長」。11 歲的周柏霖也展現大方一面，對著「白奶奶」送上超萌一吻，逗得全場哄堂大笑。沒想到白冰冰隨即「不按牌理出牌」，轉向陽帆許願討親親，瞬間點燃現場氣氛。台一線阿玟帶頭起鬨「嘴對嘴」，惹得陽帆回嗆，但閱歷豐富的他也豪爽配合，一個箭步上前獻吻，讓白冰冰笑得合不攏嘴，在溫馨又歡樂的氛圍中，不忘感性祝福全天下的母親佳節愉快。由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》收視大開紅盤！5/2播出25-49平均收視1.40最高收視1.87，第一名穩抓住年輕人眼睛。本週播出剛好是母親節，主題「給天下母親最溫暖的歌聲」，邀請到林姍與陳思安擔任大牌帶給大家動人溫暖的聲音。